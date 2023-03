Nie był to udany dzień dla reprezentantów Polski. Zaledwie dzień wcześniej "Biało-Czerwoni" stanęli na podium w konkursie drużynowym, w gdyby jednak rywalizacja pomiędzy poszczególnymi reprezentacjami odbyła się w niedzielę, Polacy z pewnością nie mogliby liczyć na podium. Najlepiej, jeśli chodzi o podopiecznych Thomasa Thurnbichlera spisał się Jan Habdas. 19-latek po skoku na 124 metry uplasował się ostatecznie na 11. miejscu. To, co z pewnością zaskoczyło kibiców, to słabe wyniki Kamila Stocha i Piotra Żyły . Skoczek z Zębu zajął finalnie 18. miejsce, wiślanin natomiast znalazł się o dwa "oczka" niżej.