Nie tak miało być. Polscy skoczkowie zaliczyli kiepski sezon Pucharu Świata, a po finale w Planicy nikt nie zamierzał pudrować rzeczywistości. Thomas Thurnbichler bił się w pierś i przyznawał się do pomyłek. "Zrobiliśmy błędy na jesieni, za mocno pracowaliśmy i zawodnicy byli wyczerpani już w zimie. Poza tym musimy mieć długodystansową filozofię odnośnie do sprzętu, o czym już wspomniałem" - tłumaczył w Eurosporcie.

Na pewno były problemy i zamierzam o tym porozmawiać z każdym ze skoczków na osobności ~ - obiecywał.

Trzy grosze dorzucił Piotr Żyła . Koniec rywalizacji przyjął z ulgą. "Już jak sezon startował, to ja byłem zmęczony. Można było to wszystko dużo lepiej zaplanować. Przegadaliśmy to już jednak i wiemy, co mamy robić na przyszły rok. Nie jesteśmy już juniorami, żeby nas ciorać, jak juniorów. Teraz już to wszyscy wiedzą. Każdy chciał dobrze, ale w tym wypadku zostało przedobrzone. Błędy się popełnia" - opowiadał.

Ledwo zadeklarował chęć odpoczynku, a już... wrócił do ćwiczeń. W posezonowej rozmowie z portalem Skijumping.pl zdradził, że nie bardzo wyobraża sobie dłuższą przerwę od aktywności fizycznej. "Lubię się ruszać i trenować, już kilka dni po Planicy pewnie wpadnie jakiś tenis czy piłka nożna. Do tego kupiłem sprzęt, by zrobić sobie przydomową siłownię. Powoli będę trenował, bo lubię to i to część mojego życia. Taki jestem" - zapewniał.

Zrobił sobie za to dłuższą przerwę od mediów społecznościowych. Ostatni wpis (aż do teraz) opublikował 24 marca. Pożegnał się wówczas z sezonem PŚ 2023/2024, opisując swoje emocje i doświadczenia. Przyznał, że "bywało różnie", lecz "przynajmniej na koniec było dużo frajdy i trochę ognia". To nawiązanie do jego dobrych prób z ostatniego konkursu w Planicy. Po dalekich lotach zajął 5. miejsce. Teraz, po miesiącu milczenia, Żyła raz jeszcze odezwał się do kibiców. Reklama

Burza po publikacji tego nowe zdjęcia Piotra Żyły. "Nagana dla ogrodnika"

Stosunkowo niedawno Piotr Żyła i jego partnerka Marcelina Ziętek zamieszkali wspólne w nowym domu. W sieci skoczek zdradził, że choć może budynek wygląda niepozornie, w środku jest sporo miejsca. "Mam tutaj dużo półek, zakamarków, pokoi jest dosyć sporo, bo pięć sypialni" - opisywał w jednym z nagrań. Oprócz tego są jeszcze dwie łazienki, kuchnia, salon z dużym narożnikiem, wielkie lustra w przedpokoju, a na zewnątrz przestronny ogród.

Wedle relacji Żyły dom wybudowany został w ekspresowym tempie, co zaskoczyło nawet sąsiadów . "To jest takie coś, co faktycznie, nawet jak tu sąsiedzi chodzili... Rano tak naprawdę nic nie było, a wieczorem już praktycznie cały dom stał. W ekspresowym tempie. Byli w szoku, że o co chodzi" - wspominał.

Rach ciech i gotowe ~ - cieszył się.

Teraz Piotr znów chwali się swoim domem. Po miesiącu milczenia zamieścił w sieci nowy wpis, w którym zachwala własne cztery kąty i firmę, która pomogła spełnić mu mieszkaniowe marzenie. Do całości dołączone jest zdjęcie, na którym widzimy uśmiechniętego od ucha do ucha sportowca siedzącego na tarasie. I się zaczęło. Internauci masowo wypominają jedno. Reklama

"Trawę z tych płytek mogłeś wyrwać do tego zdjęcia", "Piotruś, to teraz tę trawkę pomiędzy płytami powyrywaj", "Mogę wpaść z myjką ciśnieniową i wyciąć Ci tę trawę, łącznie z myciem", "Siedzisz i taras Ci zarasta", "Piotruś, daj znać, to po sąsiedzku umyjemy cały taras", "Oj, nagana dla ogrodnika, trawa zamiast fugi" - żartobliwie podsumowują sytuację w komentarzach.

Piotr Żyła / AFP

Piotr Żyła / Lukasz Szelag / Reporter