Żyła w akcji, a tu skandal na skoczni. Policja w akcji. Nowe informacje

Sobotni konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich Willingen nie zakończył się po myśli Polaków. Naszego honoru w drugiej serii bronił w nim jedynie Aleksander Zniszczoł, sklasyfikowany ostatecznie na dopiero 28. lokacie.

Dzień później było już znacznie lepiej. Wprawdzie punktowe pozycje zajęło tylko dwóch naszych skoczków - w tym 30. Klemens Joniak - w akcji błysnął Piotr Żyła, który wskoczył do czołowej dziesiątki, zajmując ostatecznie 9. miejsce.

W tle sportowych wydarzeń rozgrywały się jednak skandaliczne sceny. A mowa o kradzieży, której ofiarą padli Norwegowie. Złodzieje dostali się do ich szatni w nocy z soboty na niedziele, wynosząc z niej cenny sprzęt.

- Nie zabrali butów do skoków narciarskich ani butów narciarskich. Ale kaski, kurtki, czapki, rękawiczki i okulary zniknęły - ujawnił Jan-Erik Aalbu w rozmowie z "Dagbladet", a do akcji natychmiast wkroczyła policja.

Teraz szef skoków narciarskich w norweskiej federacji znów zabrał głos w tej sprawie, przedstawiając nowe informacje.

Skoki narciarskie. Norwegowie okradzeni. Złodzieje wykonali telefon

Jak się okazuje, sprawcy włamania zadzwonili do niego i przyznali do winy, choć początkowo wcale nie miał pojęcia, z kim rozmawia.

Złodzieje, którzy się włamali i byli w naszej szatni, zadzwonili do mnie wczoraj, przeprosili i zapytali, czy mogę zadzwonić na policję

Jak dodał, włamywacze zdawali się być przejęci całą sytuacją - co dało się wyczuć w głosie jego rozmówcy - i zobowiązali się do zwrotu przywłaszczonego sprzętu.

- Był bardzo rozemocjonowany. Powiedziałem więc tylko: "Dziękuję za telefon, mam nadzieję, że uda ci się skontaktować z organizatorami w Willingen i dostarczyć tam cały sprzęt". Odpowiedział, że to zrobi, ale nic więcej nie słyszałem - przekazał kierownik norweskich skoków.

Podkreślił, że sprawców przerosła być może medialna skala zaistniałych wydarzeń, choć nie jest pewny, czy utracony sprzęt rzeczywiście uda się odzyskać, zwłaszcza przed igrzyskami.

Szczęściem w nieszczęściu stanowi fakt, że z szatni nie zniknęły narty ani buty. To bowiem - jak stwierdził Jan-Erik Aalbu - mógłby już być dość spory problem u progu tegorocznych igrzysk olimpijskich.

