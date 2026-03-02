Żyła ujawnia ws. Horngachera. Oficjalnie ogłosił zaraz po konkursie na Kulm

Na konkurs Pucharu Świata w Bad Mitterndorf Polacy pojechali bez swojego lidera, Kacpra Tomasiaka, który przygotowuje się do mistrzostw świata juniorów (4-8 marca). Nie zdołali awansować do zawodów w komplecie. Wystartowali bez Klemensa Joniaka, który przepadł na etapie kwalifikacji, a w rywalizacji głównej zajęli w znakomitej większości miejsca w trzeciej dziesiątce - Kamil Stoch był 33., Dawid Kubacki 37., a Paweł Wąsek 39.

Zdecydowanie lepiej poszło Piotrowi Żyle, który po pierwszej serii niewiele tracił do podium. Ostatecznie, po rundzie finałowej, skończył na 10. lokacie. Po wszystkim zdradził, co wpłynęło na jego formę i taki rezultat. W pewnym momencie padło nazwisko... Stefana Horngachera.

To dlatego Żyle poszło dobrze na Kulm. "Oznaka formy"

Piotr Żyła, cytowany przez Skijumping.pl zaraz po zawodach na Kulm, przyznał, że doszedł do "fajnego stanu mentalnego" i że mimo pewnych błędów z drugiej serii jest ze swojego występu zadowolony. "To był super dzień do skakania" - cieszył się.

Po konsultacji z Maciejem Maciusiakiem wrócił do charakterystycznej pozycji najazdowej, którą sam określa mianem "kurczak mode". Okazuje się, że to jeszcze relikt współpracy ze Stefanem Horngacherem, który prowadził reprezentację Polski w skokach narciarskich w latach 2016-2019. "Wewiór" w takim stylu czuje się najlepiej.

"To oznaka formy. Wprowadził to Stefan Horngacher w 2019 roku. Od tego czasu mam życiówkę nie do pobicia, ale Planica się zbliża, to może gdy znów to wleci, to będzie dobrze. Bywało, że jeździłem dość często w tej pozycji. Dwa razy zostałem mistrzem świata. To działa. Zmienia czucie, nagle wszystko jest trochę inaczej" - zdradził.

Thomas Thurnbichler mnie poprzestawiał i później jeździłem normalnie. Ale ja nie jestem książkowym przykładem. Mam swoje sposoby i metody. Częste zmiany trenerów też robią swoje - trzeba się adaptować

Żyła doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że jest w stanie daleko skakać nie tylko na mamucie, ale też na klasycznych skoczniach. Niewykluczone, że dobry wynik z Bad Mitterndorf absolutnie nie będzie tą jedną jaskółką, która wiosny nie czyni, a momentem przełomowym. "Teraz mam nadzieję, że wszystko ruszy w dobrą stronę" - podsumował zawodnik.

Będzie miał jeszcze kilka okazji, by się co do tego przekonać. Do końca sezonu Pucharu Świata 2025/2026 zostały jeszcze cztery konkursy: w Lahti (7-8 marca), Oslo (14-15 marca), Vikersund (21-22 marca) oraz finał w Planicy (27-29 marca). Na ten moment Piotr zajmuje 30. miejsce w klasyfikacji generalnej, lecz istnieje realna szansa na poprawienie rezultatu.

Piotr Żyła Andrzej Iwanczuk / REPORTER East News

Stefan Horngacher Photo by MARCIN GOLBA / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Piotr Żyła LUKASZ SZELAG/REPORTER Reporter

Piotr Żyła FRANZ KIRCHMAYR / APA-PictureDesk / APA-PictureDesk via AFP AFP

