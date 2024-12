Żyła szykuje się do powrotu do Pucharu Świata. FIS ogłasza

A wszystko przez to, że Puchar Świata zawita do Wisły. Od piątku do niedzieli rywalizacja będzie trwała na skoczni im. Adama Małysza. W swoim rodzinnym mieście pierwszy udział w trwającym sezonie zanotuje Piotr Żyła. Doświadczony zawodnik w trakcie przygotowań do zmagań musiał przejść operację kolana, a następnie przechodził rekonwalescencje. W ostatnich tygodniach nadrabiał zaległości treningowe i nie wystąpił ani w Lillehammer ani w Ruce.