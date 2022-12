Żyła stracił szansę na podium. Zdiagnozował, co się nie udało

Żyła w pierwszej serii skoczył znakomicie, uzyskując 139,5 metra, a dalej w tej serii pofrunęli tylko Karl Geiger i liderujący Dawid Kubacki. W tej próbie Żyła popełnił jednak błąd przy lądowaniu i w opinii Thomasa Thurnbichlera właśnie to ostatecznie kosztowało go podium. W drugiej serii Polak wylądował na 134. metrze i w efekcie spadł z trzeciej na piątą pozycję. Do podium stracił ostatecznie 1,4 pkt.