Żyła "pogodził" Stocha i Tomasiaka. Dwukrotny mistrz świata najlepszy w Klingenthal

Weekend w Wiśle zakończył się dla polskich skoczków sukcesem. W niedzielnym konkursie Biało-Czerwoni spisali się być może nawet lepiej, niż mogliśmy zakładać. Mieliśmy bowiem aż dwóch zawodników, którzy bili się o podium. Zgodnie z oczekiwaniami jednym z nich był Kacper Tomasiak.

Drugim z kolei niespodziewanie nie Kamil Stoch, a Piotr Żyła. Najgorzej z kolei spisał się Aleksander Zniszczoł, który został zmieniony w składzie przez Macieja Kota. W zestawieniu: Stoch, Wąsek, Kubacki, Tomasiak, Żyła oraz Kot Biało-Czerwoni wylecieli rywalizować o punkty w Klingenthal.

Żyła najlepszym z Polaków. Niemiecki triumf

Piątkowe treningi potwierdziły, że niezmiennie liderami naszej reprezentacji pozostają Kacper Tomasiak oraz Kamil Stoch. W pierwszym treningu 18-latek zajął 19. miejsce, z kolei w drugim Stoch był szesnasty. Najgorzej niespodziewanie w ogólnym rozrachunku wypadł Żyła. To wszystko nie miało jednak znaczenia podczas kwalifikacji.

Te rozpoczęły się z zaskakująco niskiego rozbiegu, bo organizatorzy ustawili belkę na stopniu 14, a wiatr wiał mocno w plecy. Jako pierwszy Polak na rozbiegu stawił się Paweł Wąsek, który nie popisał się próbą perfekcyjną. Wręcz przeciwnie, ledwie 120. metrów pozwoliło Polakowi awansować, jako ostatni w tamtym momencie.

Zdecydowanie lepiej spisał się Maciej Kot, który trafił na delikatnie sprzyjające warunki. Te pozwoliły mu odlecieć na odległość 129,5. metra, a ta próba zapewniła spokojny awans. Dobrze spisał się także Dawid Kubacki, który wylądował dwa metry bliżej, ale przy minimalnej rekompensacie za wiatr.

Bez problemu do sobotniego konkursu zakwalifikował się także Piotr Żyła, który z minimalnym wiatrem w plecy osiągnął 131. metrów. Nieźle spisał się także Kamil Stoch, który w podobnych warunkach osiągnął 129. metrów i uplasował się tuż za Żyłą, zapewniając sobie pewny awans.

Tym razem Polaków nie pogodził Kacper Tomasiak, który osiągnął 126,5. metra z minimalną rekompensatą za wiatr. Plasował się tuż za Maciejem Kotem. Całe kwalifikacje wygrał Philipp Raimund, który w swojej próbie osiągnął 139,5. metra. Warto dodać, że bardzo dobrze po powrocie do rywalizacji spisał się Stefan Kraft, który był piąty.

Wyniki kwalifikacji w Klingenthal:

1. Philipp Raimund - 143.5

2. Domen Prevc - 140.6

3. Ryoyu Kobayashi - 138.1

...

21. Piotr Żyła - 123.1

24. Kamil Stoch - 121.2

28. Maciej Kot - 119.5

29. Kacper Tomasiak - 118.2

32. Dawid Kubacki - 116.6

48. Paweł Wąsek - 102.1

Kacper Tomasiak okazał się najlepszym z Polaków podczas niedzielnego konkursu w Wiśle Andrzej Iwańczuk/Reporter East News

Nowy trener kadry A w polskich skokach Maciej Maciusiak Marcin Golba / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Piotr Żyła (L) i Kacper Tomasiak (P) uplasowali się w czołowej dziesiątce konkursu w Wiśle Grzegorz Momot/East News/Andrzej Iwanczuk/REPORTER PAP