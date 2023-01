Piotr Żyła może zaliczyć piątkowy dzień na mamucim obiekcie w Bad Mitterndorf do udanych. Polak zwyciężył w drugiej serii treningowej, a w kwalifikacjach uplasował się na ósmym miejscu. 36-latek - będący w doskonałym humorze - podzielił się w rozmowie z "Eurosportem" swoimi odczuciami, zwracając uwagę na to, co jest do poprawy.