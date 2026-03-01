W weekend skoczkowie rywalizowali w austriackim Bad Mitterndorf. Niestety konkursy nie ułożyły się po myśli reprezentantów Polski. W sobotę do drugiej serii awansował tylko Kamil Stoch, który ostatecznie zajął 23. miejsce.

Natomiast w niedzielę (1 marca) punkty wywalczył tylko Piotr Żyła. 39-latek w pierwszej serii skoczył 222 metry, co dawało mu szóste miejsce. Tracił do miejsca na podium 6,4 pkt więc mógł realnie myśleć o tym, aby przypuścić atak na TOP3. Tak się jednak nie stało. W drugiej serii skoczył zaledwie 211,5 metra i spadł na 10. miejsce.

Rozwiń

Piotr Żyła zabrał głos po zawodach. "Kurczak mode"

Jestem zadowolony z roboty. W sobotę miałem zły dzień i źle wszystko przygotowałem. Po takim dniu dzisiaj było dla mnie super

Żyła podkreślił, że miał dużo frajdy z lotów w Bad Mitterndorf, choć popełnił kilka błędów. - Jestem zadowolony, "kurczak mode" dzisiaj wszedł. Pewnie nie wiecie, o co chodzi, ale z trenerem ustaliliśmy. Jak jest "kurczak" to jest dobrze - wypalił.

Co Żyła miał na myśli? Wszystko doprecyzował trener Maciej Maciusiak, który wspomniał o tym, że Żyła zmienił pozycję, która przyniosła pozytywne efekty.

- Powrócił z rękoma troszeczkę po wczorajszej analizie. Tego balansu mu brakowało w przejściu, gdzie go kiwało, góra się chowała. Stwierdziliśmy, że niczym nie ryzykujemy, żeby powrócił do pozycji z troszkę ugiętymi rękoma, co pozwoliło mu przesunąć środek ciężkości do przodu. Można powiedzieć, że zadziałało i ta pozycja była zdecydowanie stabilniejsza - wyjaśnił trener Polaków.

W niedzielnym konkursie w Bad Mitterndorf triumfował Domen Prevc, którzy pobił także rekord skoczni. W drugiej próbie skoczył 245,5 metra. Drugie miejsce zajął Stefan Embacher, a trzeci był Johann Andre Forfang.

Skoczkowie teraz przeniosą się z Austrii do Finlandii. Przed nimi trzy indywidualne konkursy w Lahti (6-8 marca).

Piotr Żyła był najlepszym z Polaków w sobotnim konkursie Daniel Karmann AFP

W sobotnich kwalifikacjach najlepiej z Polaków spisał się Piotr Żyła AFP

Maciej Maciusiak Iwanczuk/Sport/REPORTER / ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER East News

Roman Kołtoń mocno po odpadnięciu Jagiellonii z Ligi Konferencji. "Oba mecze zawalił". WIDEO Polsat Sport Polsat Sport