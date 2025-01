Żyła nie pojechał do Zakopanego, jest gdzie indziej. Zdjęcia mówią wszystko

Piotr Żyła nie pojechał do Zakopanego

Żyła nie wystąpił podczas mistrzostw Polski w Zakopanem. Rafał Kot mówił wtedy, że jedynie pogłębiłoby to jego kryzys. " Piotrek by się męczył, nie miał żadnych szans na zadowalający wynik, a występ prawie na pewno zakończyłby się wielką klapą. Nie było sensu, żeby się kompromitował. Czymś takim moglibyśmy go tylko dobić" - mówił w rozmowie ze Sportowymi Faktami WP.

Piotr Żyła obchodził urodziny

Marcelina Ziętek postanowiła poprawić swojemu ukochanemu humor i zorganizowała mu bardzo intensywne urodziny. Życzyła mu najpierw wszystkiego, co najlepsze za pośrednictwem Instagrama, a potem zabrała go na steka. Wieczorem przygotowała dla niego stylowy tort ze świeczkami, a potem pochwaliła się wydrukowanymi fotografiami z imprezy.

Dla Żyły to czas na odpoczynek i regenerację w głowie. Może właśnie spędzone z ukochaną urodziny okażą się kluczem do lepszego skakania w następnych weekendach. Pozostali Polacy będą rywalizować już od piątku, 17 stycznia. Na ten dzień zaplanowane są kwalifikacje do niedzielnego konkursu indywidualnego. W sobotę zmierzą się za to z innymi nacjami jako drużyna.