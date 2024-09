Żyła nagle to powiedział o Szczęsnym i Barcelonie. "Trudno się odciąć"

Nie tak dawno pojawiły się informacje, które bez wątpienia mocno zasmuciły fanów Piotra Żyły - skoczek musiał bowiem poddać się operacji kolana, którego uraz dokuczał mu już od dłuższego czasu. Reprezentant Polski na szczęście nie tylko przeszedł zabieg pomyślnie, ale i wrócił już do ćwiczeń na skoczni. Zaczął też udzielać na nowo wywiadów w sprawie swoich przygotowań do kolejnych wyzwań, a podczas jednej z rozmów niespodziewanie wypowiedział się też o... transferze Wojciecha Szczęsnego do FC Barcelona, który w środę zdołały obwieścić już liczne portale.