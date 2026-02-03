Kamil Stoch, Kacper Tomasiak, Paweł Wąsek - to trio, wyborem trenera Macieja Maciusiaka i Polskiego Związku Narciarskiego, będzie reprezentowało polskie skoki narciarskie na zimowych igrzyskach olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. Decyzja ta budzi mieszane odczucia. Niektórzy w biało-czerwonej drużynie widzieliby jednak Piotra Żyłę, który błysnął na mistrzostwach świata w lotach w Oberstdorfie i ostatnio w konkursie Pucharu Świata w Willingen.

"Nie może być tak, że przy powołaniach na najważniejsze zawody sezonu został pominięty skoczek, który na mistrzostwach świata jako jedyny z Polaków był w stanie walczyć z najmocniejszymi rywalami. Osobiście, jako Wojciech Fortuna, nie zgadzam się po prostu z taką decyzją trenera i PZN" - mówił Wojciech Fortuna dla WP SportowychFaktów.

Trzy grosze dorzucił Apoloniusz Tajner. W "Magazynie Sportów Zimowych" na antenie Polsatu pozytywnie ocenił formę Żyły, sygnalizując, że ten z powodzeniem mógłby teraz startować w Predazzo.

Myślę, że z powodów zdrowotnych na sam koniec, czyli tuż przed igrzyskami, można jeszcze zmienić skład, ale nie o tym chcę mówić, a o tym, że [Piotr Żyła] prezentuje poziom, z którym można jechać na igrzyska

Co na to wszystko sam skoczek? Dość niespodziewanie oświadczył, że... pakuje walizki i wyjeżdża do Włoch. Będzie obecny na zimowych igrzyskach olimpijskich, choć żadnego skoku oficjalnie nie odda. O co zatem chodzi?

Piotr Żyła jednak jedzie na igrzyska do Włoch. Ale skakał nie będzie

Już po udanych zawodach w Willingen Piotr Żyła stanął przed kamerą Skijumping.pl i podzielił się wrażeniami z niedzielnego konkursu w Niemczech, w którym to zajął 9. miejsce. Skąd u niego taka zwyżka formy? Zwłaszcza, że w sobotę aż tak dobrze nie było. "Skoki to jest sport, którego nie da się wyjaśnić. Nawet nie ma sensu próbować zrozumieć. (...) Skoki są takie, że możesz bić po buli, a na drugi dzień jesteś w dziesiątce" - powiedział.

Podpytywany o komentarz do braku powołania na zimowe igrzyska olimpijskie 2026 jasno dał do zrozumienia, że tematu jego rywalizacji w Predazzo już nie ma. Natomiast i tak do Włoch się wybiera. Na ZIO wystąpi w innej roli, a mianowicie eksperta w Eurosporcie.

"Będę się pakował i przyjadę na igrzyska. Będę ekspertem. Nie wiem, co tam będę mówił. Nie oglądajcie tego w domu" - oświadczył Piotr ze śmiechem.

Jak sam zasygnalizował, doświadczenie telewizyjne ma na razie ubogie. Jako ekspert na poważnie wystąpił do tej pory raz, w Trondheim w zeszłym roku. "Będę na igrzyskach" - obiecał.

Rywalizacja mężczyzn w skokach narciarskich na tegorocznych igrzyskach olimpijskich na dobre rozpocznie się 9 lutego. To wtedy odbędzie się konkurs indywidualny na skoczni normalnej. Na 10 lutego zaplanowano konkurs drużyn mieszanych, a na 14 lutego rywalizację indywidualną na skoczni dużej. Zmagania zakończą konkursy duetów (16 lutego).

Piotr Żyła LUKASZ SZELAG/REPORTER East News

Piotr Żyła w Willingen Swen Pförtner AFP

Piotr Żyła KAZUHIRO NOGI AFP