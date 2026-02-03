Żyła jednak pakuje walizki i jedzie na igrzyska. Sam oficjalnie ogłasza, nietypowa rola
Zwyżka formy Piotra Żyły spowodowała zamieszanie wokół składu skoczków na zimowe igrzyska olimpijskie Mediolan-Cortina 2026. Są tacy, którzy widzieliby "Wewióra" w rywalizacji we Włoszech i mówią o tym głośno. Finał sprawy jest dość zaskakujący. Okazuje się, że 39-latek może pakować walizki i szykować się do wyjazdu na igrzyska. Pojawi się tam jednak w innej niż zazwyczaj roli.
Kamil Stoch, Kacper Tomasiak, Paweł Wąsek - to trio, wyborem trenera Macieja Maciusiaka i Polskiego Związku Narciarskiego, będzie reprezentowało polskie skoki narciarskie na zimowych igrzyskach olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. Decyzja ta budzi mieszane odczucia. Niektórzy w biało-czerwonej drużynie widzieliby jednak Piotra Żyłę, który błysnął na mistrzostwach świata w lotach w Oberstdorfie i ostatnio w konkursie Pucharu Świata w Willingen.
"Nie może być tak, że przy powołaniach na najważniejsze zawody sezonu został pominięty skoczek, który na mistrzostwach świata jako jedyny z Polaków był w stanie walczyć z najmocniejszymi rywalami. Osobiście, jako Wojciech Fortuna, nie zgadzam się po prostu z taką decyzją trenera i PZN" - mówił Wojciech Fortuna dla WP SportowychFaktów.
Trzy grosze dorzucił Apoloniusz Tajner. W "Magazynie Sportów Zimowych" na antenie Polsatu pozytywnie ocenił formę Żyły, sygnalizując, że ten z powodzeniem mógłby teraz startować w Predazzo.
Myślę, że z powodów zdrowotnych na sam koniec, czyli tuż przed igrzyskami, można jeszcze zmienić skład, ale nie o tym chcę mówić, a o tym, że [Piotr Żyła] prezentuje poziom, z którym można jechać na igrzyska
Co na to wszystko sam skoczek? Dość niespodziewanie oświadczył, że... pakuje walizki i wyjeżdża do Włoch. Będzie obecny na zimowych igrzyskach olimpijskich, choć żadnego skoku oficjalnie nie odda. O co zatem chodzi?
Piotr Żyła jednak jedzie na igrzyska do Włoch. Ale skakał nie będzie
Już po udanych zawodach w Willingen Piotr Żyła stanął przed kamerą Skijumping.pl i podzielił się wrażeniami z niedzielnego konkursu w Niemczech, w którym to zajął 9. miejsce. Skąd u niego taka zwyżka formy? Zwłaszcza, że w sobotę aż tak dobrze nie było. "Skoki to jest sport, którego nie da się wyjaśnić. Nawet nie ma sensu próbować zrozumieć. (...) Skoki są takie, że możesz bić po buli, a na drugi dzień jesteś w dziesiątce" - powiedział.
Podpytywany o komentarz do braku powołania na zimowe igrzyska olimpijskie 2026 jasno dał do zrozumienia, że tematu jego rywalizacji w Predazzo już nie ma. Natomiast i tak do Włoch się wybiera. Na ZIO wystąpi w innej roli, a mianowicie eksperta w Eurosporcie.
"Będę się pakował i przyjadę na igrzyska. Będę ekspertem. Nie wiem, co tam będę mówił. Nie oglądajcie tego w domu" - oświadczył Piotr ze śmiechem.
Jak sam zasygnalizował, doświadczenie telewizyjne ma na razie ubogie. Jako ekspert na poważnie wystąpił do tej pory raz, w Trondheim w zeszłym roku. "Będę na igrzyskach" - obiecał.
Rywalizacja mężczyzn w skokach narciarskich na tegorocznych igrzyskach olimpijskich na dobre rozpocznie się 9 lutego. To wtedy odbędzie się konkurs indywidualny na skoczni normalnej. Na 10 lutego zaplanowano konkurs drużyn mieszanych, a na 14 lutego rywalizację indywidualną na skoczni dużej. Zmagania zakończą konkursy duetów (16 lutego).