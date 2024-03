Żyła dostał zielone światło. Reakcja Thurnbichlera to hit. Sam się przyznał

Piotr Żyła potwierdza. Jest zielone światło od Thomasa Thurnbichlera

Wszystko to wydawało się mimo to nadal mało prawdopodobne. Wszak skoczek wciąż pozostaje aktywnym zawodnikiem (Peszko jest "tylko" trenerem III-ligowej Wieczystej Kraków) i nic nie wskazywało na to, by po sezonie 2023/2024 miał powiedzieć "pas". I rzeczywiście, podczas rozmowy z "Eurosportem" po niedzielnym konkursie w Planicy zapowiedział, że wciąż jest w nim sporo motywacji do uprawiania tego sportu.