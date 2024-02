Jestem zadowolony bardzo. Fajnie mi się skakało, miałem z tego nawet trochę frajdy. Szansa na podium była, ale się na to nie napalałem. Staram się na spokojnie robić to, co muszę zrealizować. Czwarte miejsce też jest piękne. To takie moje standardowe, stare miejsce.

~ Piotr Żyła po konkursie w Lake Placid