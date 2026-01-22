Żyła, a potem przepaść. Nerwowe wyczekiwanie Stocha, aż w końcu pojawił się wynik

Maciej Maciusiak na mistrzostwa świata w Lotach powołał sześciu skoczków. Uznanie trenera polskiej kadry znaleźli: Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Kamil Stoch, Maciej Kot, Klemens Joniak oraz Aleksander Zniszczoł. Największe kontrowersje wzbudziło powołanie Kubackiego.

Ten bowiem nigdy nie był uznawany za "lotnika". Wręcz przeciwnie, Kubackiego kojarzymy raczej ze skoczkiem, który ze skoczniami "mamucimi" nie ma raczej zbyt dobrych relacji. W kadrze się jednak znalazł, a po czwartkowych treningach okazało się także, że wygrał rywalizację o miejsce w zespole na kwalifikacje.

Komplet Polaków w konkursie. Nerwowe drżenie Stocha

Tutaj pewniaków wyłoniło się trzech. Mowa o Piotrze Żyle, który w obu seriach był najlepszym z Polaków, Kamilu Stochu oraz Aleksandrze Zniszczole. Pozostało tylko jedno dostępne miejsce. To ostatecznie przypadło właśnie Kubackiemu, a Maciej Kot pozostał w Oberstdorfie w roli rezerwowego.

Jako pierwszy z Polaków na rozbiegu pojawił się Aleksander Zniszczoł. 31-latek w trudnych osiągnął 166. metrów i realnie miał prawo obawiać się o awans do konkursu, choć ostatecznie okazało się, że niesłusznie. Warunki na skoczni były tragiczne, a belka ustawiona zbyt nisko, więc przekroczenie 160. metra do pewnego momentu było sukcesem.

Następnym z Polaków na rozbiegu był Dawid Kubacki. 35-latek osiągnął 174,5. metra i również zapewnił sobie bardzo spokojny awans, choć o wysokim miejscu mowy nie było. Lepiej niż Kubacki spisał się o kilka lat starszy kolega. Żyła w bardzo trudnych warunkach osiągnął 186. metrów i zapewnił sobie awans.

Pozostało już tylko wyczekiwanie na Kamila Stocha. Ten trafił na równie skomplikowane warunki w powietrzu, ale wylądował na odległości 161,5. metra. Wynik był więcej niż rozczarowujący, na całe szczęście dał awans, choć pewne było, że Stoch zajmie miejsce w ostatniej kwalifikującej się dziesiątce.

Widać było, że Stoch nerwowo wyczekiwał, na koniec złapał się jeszcze za serce, sygnalizując, jak bardzo się stresował. O zwycięstwo walczył duet Stephan Embacher - Domen Prevc. Choć Austriak skoczył naprawdę dobrze, to 228,5. metra z belki obniżonej o trzy stopnie dało Słoweńcowi pewny triumf.

Wyniki kwalifikacji do konkursu mistrzostw świata w lotach:

1. Domen Prevc - 225.5 pkt

2. Stephan Embacher - 212.8 pkt

3. Jan Hoerl - 204.6 pkt

...

24. Piotr Żyła - 168.7 pkt

32. Dawid Kubacki - 150.9 pkt

37. Kamil Stoch - 139.2 pkt

39. Aleksander Zniszczoł - 137.3 pkt

Piotr Żyła i w kółku Dawid Kubacki Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP - Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Kamil Stoch JURE MAKOVEC/AFP/East News East News

Piotr Żyła wywalczył mistrzostwo świata na skoczni normalnej w 2021 i 2023 roku Jure MAKOVEC AFP

