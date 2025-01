Życiowy wynik Wąska w Zakopanem. Polak zdradza. "Był stres u góry"

Paweł Wąsek do weekendu w Zakopanem podchodził w formie, która zdecydowanie uprawniała go do myślenia o podium w konkursie indywidualnym, a występ dzień wcześniej w rywalizacji zespołowej jedynie potwierdził to, co mówiło się o formie najmłodszego z Polaków. W tychże drużynowych zawodach Wąsek był zdecydowanym liderem naszej kadry.