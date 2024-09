Życiowy sezon Pawła Wąska. Polski skoczek na szczycie listy płac

W Wiśle był najlepszym z Polaków, ale wtedy przyznał, że jego interesuje, by być najlepszym na świecie, a nie w reprezentacji. I już tydzień później w Rasnovie zdominował rywalizację.

Paweł Wąsek zarobił najwięcej w Letnim Grand Prix

Co ciekawe, nasz skoczek, został współliderem listy płac . W konkursach Letniego Grand Prix nagrody finansowe otrzymuje tylko sześciu najlepszych zawodników. Zimą w Pucharze Świata przelewy otrzymuje każdy, kto wystąpi w serii finałowej.

Wąsek tego lata zarobił już 10 tysięcy franków szwajcarskich (ok. 45 tysięcy złotych). To efekt dwóch wygranych w Rasnovie, z których każda została wyceniona na pięć tysięcy franków szwajcarskich (ok. 22,5 tysiąca złotych). Tyle samo w tym sezonie zarobili Austriak Stefan Kraft i Norweg Marius Lindvik.