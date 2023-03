Życiowe sezony polskich skoczków z zaplecza kadry. Były też medale

- Poziom tej zimy w Pucharze Kontynentalnym był zdecydowanie wyższy niż w ubiegłych latach. Fantastycznie spisywali się szczególnie Norwegowie i Niemcy. Dla innych ekip to był średni sezon - powiedział trener Maciej Maciusiak .

Życiowe sezony polskich skoczków w zaplecza kadry

Pilch zdobył w tym sezonie 30 punktów w Pucharze Świata, a do tej pory w całej karierze miał ich na koncie... dwa. W Rasnovie zanotował życiowy występ, zajmując 12. miejsce.

Życiowy sezon zanotował też Aleksander Zniszczoł , który na trzy konkursy przed zakończeniem PŚ, ma na koncie 181 pkt i z pewnością coś jeszcze dołoży, bo to jest bardzo dobry lotnik. Od zawodów PŚ w Zakopanem punktował bardzo regularnie, choć raczej na granicy drugiej i trzeciej "10".

- Zabrakło nam w tym sezonie więcej miejsc na podium w Pucharze Kontynentalnym . Do trójki wskoczył tylko Tomek Pilch, ale każdy z chłopaków był w "10". Było zatem średnio. Zdarzyły nam się przykre konkursy, w których zawodnicy oddawali dobre skoki, ale jednak miejsca były gorsze. Nie było iskry w konkursach - ocenił Maciusiak.

- Gdybym miał patrzeć indywidualnie, to progresu w porównaniu do ubiegłego roku nie zrobił Maciej Kot. W treningach pokazywał dobre skoki, ale kiedy przychodziły zawody, było o wiele gorzej. I tak się to ciągnęło przez cały sezon - dodał.