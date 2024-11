Ubiegły sezon w wykonaniu polskich skoczków był najgorszym od lat. Biało-Czerwoni mieli regularne problemy nawet z uzyskaniem kwalifikacji do konkursów, a w Turnieju Czterech Skoczni niemal nie zostawili po sobie śladu. Najwyżej klasyfikowany był Kamil Stoch, jednak odległa, 15. pozycja to żaden powód do dumy, zwłaszcza dla trzykrotnego triumfatora.