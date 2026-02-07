Zwycięstwo polskiego skoczka. Znakomita próba, decydowało 0,4 punktu

Nie ulega wątpliwości, że teraz Włochy są światową stolicą sportów zimowych. Ma to związek z oficjalnie rozpoczętymi wczoraj igrzyskami olimpijskimi. Ale w skokach narciarskich w międzyczasie trwa także rywalizacja w innych zawodach. Przerwy nie ma choćby Puchar Kontynentalny. Tym razem drugie co do ważności zmagania w kalendarzu zawitały do Kranju. Skład "Biało-Czerwonych"? Najsilniejszy z możliwych. Jak wspominaliśmy na wstępie, przed słoweńską publicznością pokazują się: Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Aleksander Zniszczoł i Maciej Kot. Wszyscy do niedawna marzyli o wylocie do Predazzo. Maciej Maciusiak postawił jednak na innych podopiecznych.

Podwójnie oberwał zwłaszcza Maciej Kot, bo poza brakiem powołania do Italii, nie wystąpił także podczas niedawnych mistrzostw świata w lotach. Na niemieckiej ziemi przypadła mu rola rezerwowego. "Jakby nie było, taka kumulacja nieszczęśliwych zdarzeń - brak powołania na igrzyska, brak powołania tutaj do składu, chciał na przedskoczka skakać - nie dało się, bo zmiana na drużynówkę teoretycznie, a zmiany i tak nie było, więc w ogóle nie poskakał... Dobrze wiecie, że pewne rzeczy, jak się wyciąga, to niestety rykoszetem dostaje Bogu ducha winny zawodnik, a nie ja przykładowo, czy ktoś inny..." - wyznał jego brat Jakub na antenie Eurosportu.

Maciej Kot wygrał trening w Kranju. Jest nadzieja na sukces w konkursie

Głód rywalizacji z innymi zawodnikami 34-latek ma przeogromny, co właśnie udowadniają sceny z Kranj. Za uczestnikami słoweńskiego Pucharu Kontynentalnego pierwszy trening. Sportowiec z Limanowej uzyskał w nim 95,5 metra dzięki czemu okazał się najlepszy. Drugie miejsce zajął Rok Oblak, a trzecie Robin Pedersen. Lepszego otwarcia zmagań na Bałkanach doświadczony skoczek nie mógł sobie wyobrazić.

Z dobrej strony ponadto pokazał się siódmy Dawid Kubacki. Tego samego nie można jednak powiedzieć o Aleksandrze Zniszczole. Cieszynianin nie doleciał nawet do 90 metra, plasując się na 44. lokacie. Oby w jego przypadku lepiej było w głównym konkursie. Ten rozpocznie się jeszcze dziś.

Wyniki treningu poprzedzającego konkurs PK w Kranju:

1. Maciej Kot (Polska) - 61,4 punktu

2. Rok Oblak (Słowenia) - 61

3. Robin Pedersen (Norwegia) - 59,7

4. Lukas Haagen (Austria) - 58,5

5. Mai Zakelsek (Słowenia) - 56,9

…

7. Dawid Kubacki (Polska) - 54,2

16. Klemens Joniak (Polska) - 47,9

26. Piotr Żyła (Polska) - 44,7

33. Adam Niżnik (Polska) - 40,5

44. Aleksander Zniszczoł (Polska) - 33,9

50. Jakub Wolny (Polska) - 30

