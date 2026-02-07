Zwycięstwo polskiego skoczka. Znakomita próba, decydowało 0,4 punktu
Polscy kibice odliczają już dni do pierwszego konkursu indywidualnego panów na igrzyskach olimpijskich. Maciej Maciusiak do Predazzo zabrał jedynie trzech skoczków, dlatego też reszta poszukuje innych startów. W Pucharze Kontynentalnym biorą udział Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Aleksander Zniszczoł oraz Maciej Kot. Ostatni z nich ze skocznią w Kranju przywitał się w najlepszy z możliwych sposobów.
Nie ulega wątpliwości, że teraz Włochy są światową stolicą sportów zimowych. Ma to związek z oficjalnie rozpoczętymi wczoraj igrzyskami olimpijskimi. Ale w skokach narciarskich w międzyczasie trwa także rywalizacja w innych zawodach. Przerwy nie ma choćby Puchar Kontynentalny. Tym razem drugie co do ważności zmagania w kalendarzu zawitały do Kranju. Skład "Biało-Czerwonych"? Najsilniejszy z możliwych. Jak wspominaliśmy na wstępie, przed słoweńską publicznością pokazują się: Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Aleksander Zniszczoł i Maciej Kot. Wszyscy do niedawna marzyli o wylocie do Predazzo. Maciej Maciusiak postawił jednak na innych podopiecznych.
Podwójnie oberwał zwłaszcza Maciej Kot, bo poza brakiem powołania do Italii, nie wystąpił także podczas niedawnych mistrzostw świata w lotach. Na niemieckiej ziemi przypadła mu rola rezerwowego. "Jakby nie było, taka kumulacja nieszczęśliwych zdarzeń - brak powołania na igrzyska, brak powołania tutaj do składu, chciał na przedskoczka skakać - nie dało się, bo zmiana na drużynówkę teoretycznie, a zmiany i tak nie było, więc w ogóle nie poskakał... Dobrze wiecie, że pewne rzeczy, jak się wyciąga, to niestety rykoszetem dostaje Bogu ducha winny zawodnik, a nie ja przykładowo, czy ktoś inny..." - wyznał jego brat Jakub na antenie Eurosportu.
Maciej Kot wygrał trening w Kranju. Jest nadzieja na sukces w konkursie
Głód rywalizacji z innymi zawodnikami 34-latek ma przeogromny, co właśnie udowadniają sceny z Kranj. Za uczestnikami słoweńskiego Pucharu Kontynentalnego pierwszy trening. Sportowiec z Limanowej uzyskał w nim 95,5 metra dzięki czemu okazał się najlepszy. Drugie miejsce zajął Rok Oblak, a trzecie Robin Pedersen. Lepszego otwarcia zmagań na Bałkanach doświadczony skoczek nie mógł sobie wyobrazić.
Z dobrej strony ponadto pokazał się siódmy Dawid Kubacki. Tego samego nie można jednak powiedzieć o Aleksandrze Zniszczole. Cieszynianin nie doleciał nawet do 90 metra, plasując się na 44. lokacie. Oby w jego przypadku lepiej było w głównym konkursie. Ten rozpocznie się jeszcze dziś.
Wyniki treningu poprzedzającego konkurs PK w Kranju:
1. Maciej Kot (Polska) - 61,4 punktu
2. Rok Oblak (Słowenia) - 61
3. Robin Pedersen (Norwegia) - 59,7
4. Lukas Haagen (Austria) - 58,5
5. Mai Zakelsek (Słowenia) - 56,9
…
7. Dawid Kubacki (Polska) - 54,2
16. Klemens Joniak (Polska) - 47,9
26. Piotr Żyła (Polska) - 44,7
33. Adam Niżnik (Polska) - 40,5
44. Aleksander Zniszczoł (Polska) - 33,9
50. Jakub Wolny (Polska) - 30