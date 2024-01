W ostatnich dniach głośno było o wypowiedzi Jakuba Wolnego, który w piątek w rozmowie z Kacprem Merkiem przed kamerami Eurosportu przyznał , że "stara się skakać w miarę po swojemu", bo gdy dostaje wskazówki od trenera kadry B Davida Jiroutka, to "jest tylko gorzej". Gdy dziennikarz odparł, że ta wypowiedź jest dość brutalna, 28-latek dodał: "On też nieraz brutalnie o nas mówił".

Polski Związek Narciarski zareagował w sobotę odsunięciem Wolnego od zawodów i treningów z kadrą B do zawodów FIS Cup w Szczyrku (3-4 lutego).

"Polski Związek Narciarski potwierdza zaufanie do kompetencji i pracy trenera kadry B w skokach narciarskich. W związku z publicznymi wypowiedziami Jakuba Wolnego podważającymi zaufanie do pracy trenera kadry B, informujemy, że decyzją sztabu trenerskiego i prezesa PZN zawodnik zostaje odsunięty od zawodów i szkolenia w kadrze B do zawodów FIS CUP w Szczyrku. Utrzymany zostaje jego status zawodnika. Otrzyma plany treningowe i będzie w tym czasie pracował indywidualnie, a podczas treningów na skoczni będzie pod opieką trenerów bazowych" - głosił komunikat.