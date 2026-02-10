Zwrot po medalu Tomasiaka. Małysz ogłasza w emocjach. Wieści dla polskich kibiców

Wielki sukces polskich skoków narciarskich na igrzykach olimpijskich we Włoszech stał się faktem. Kacper Tomasiak zdobył sensacyjny srebrny medal na skoczni normalnej.

O tym, że Kacper Tomasiak jest wielką nadzieją polskich skoków kibice tej dyscypliny wiedzieli już dużo wcześniej. Teraz 19-latek dał się poznać jednak również tym, którzy w ostatnich latach przestali śledzić tę dyscyplinę przez brak sukcesów "Biało-Czerwonych".

Występ w Predazzo jest dla Kacpra Tomasiaka przełomem w karierze. Wszyscy wokół, a Adamem Małyszem na czele, przypominają, że jest to zawodnik z "bardzo mocną głową", czyli odporny na presję i potrafiący skoncentrować się w bardzo stresujacych warunkach. A to bardzo dobrze wróży, tym bardziej zważając na jego wiek.

Małysz nie hamował się po sukcesie Tomasiaka. Już mówi o następcy

Tuż po historycznym wyczynie Kacpra Tomasiaka Adam Małysz zaczął udzielać wywiadów. Prezes Polskiego Związku Narciarskiego, będąc jeszcze w wielkich emocjach, mianował Kacpra Tomasiaka następcą swoim i Kamila Stocha.

- Na początku nie mogliśmy uwierzyć, ale widziałem, jaki mocny jest Kacper i gdzieś tam docierało, że jest szansa. Tym bardziej że do podium brakowało po pierwszej serii jednej dziesiątej, więc musiał zrobić swoje. A on jest bardzo mocny psychicznie - opowiedział Małysz w rozmowie z Kacprem Merkiem na antenie Eurosport.

- Powiedziałem Kamilowi (Stochowi - red.), jak się tutaj ściskaliśmy, że dobrze, że mamy kolejnego następcę. To jest bardzo ważne, że jeśli któryś zawodnik kończy, to żeby za nim coś poszło. Za mną poszedł oczywiście Kamil, Piotrek, Dawid, Maciek, więc to była super drużyna. Marzę o tym, żeby to powróciło, żeby ta drużyna powróciła - dodał prezes PZN.

Na antenie TVP Sport Adam Małysz dodał jeszcze, że ma nadzieję, iż wielki sukces Kacpra Tomasiaka natchnie innych młodych skoczków z Polski i pokaże im, że warto wierzyć w swoje marzenia.

- Niezmiernie cieszę się, że jest kolejny następca. Myślę, że jest nie jeden, bo mamy kilku takich młodych zawodników. Strasznie mocno im kibicuję i mam nadzieję, że to co Kacper pokazał, udowodni im również, że się da, że mimo wieku, mimo tego, że pojawiają się przeszkody, to trzeba mocno w to iść.

To jeszcze nie koniec występów Kacpra Tomasiaka na ZIO. Młody wicemistrz olimpijski wystąpi jeszcze w konkursie duetów, drużyn mieszanych, a później czeka go rywalizacja na skoczni dużej. Jest więc szansa na kolejne medale.

