Zwrot akcji w polskiej kadrze. Zaskakujący powrót, ponad trzy lata i koniec

W tym momencie o reprezentacji Polski w skokach narciarskich mówi niemal cały sportowy kraj. Wszystko ze względu na decyzję Macieja Maciusiaka w związku z kadrą na igrzyska olimpijskie. Na najważniejszą imprezę czterolecia selekcjoner posłał Kacpra Tomasiaka, Kamila Stocha oraz Pawła Wąska. Zwłaszcza obecność ostatniego z panów na liście wywołała żywiołowe dyskusje. Nieco łatwiejsze zadanie miał trener kobiet, który wybrał Annę Twardosz oraz Polę Bełtowską, czyli zdecydowanie najlepsze obecnie skoczkinie.

Niewykluczone jednak, że obie będą wkrótce miały poważną konkurentkę. Pod koniec stycznia kraj obiegły wieści o nieoczekiwanym powrocie jednej z utalentowanych zawodniczek do międzynarodowej rywalizacji. Na odważny krok zdecydowała się Kamila Karpiel. 24-latka, pomimo młodego wieku, ma już całkiem spore doświadczenie. Za nią choćby dwa starty na seniorskich mistrzostwach świata. Nie brakowało także trudnych chwil. W pewnym momencie pożegnała się z nawet z kadrą narodową. I to właśnie po tych wydarzeniach sportsmenka zawiesiła karierę.

Kamila Karpiel znów skacze w międzynarodowych zawodach. 24-latka poleciała do Austrii

"Nie wiem czy kiedyś jeszcze usiądę na belce. Decyzja trudna ale słuszna, może dzisiaj było mi trudno zejść z uśmiechem spod skoczni. Czuję że to jest dobre chociaż myśl, że już tego nie będę robić łamie mi serduszko" - pisała na Instagramie w 2022 roku. Kibice liczyli na zmianę zdania, ale zawodniczka długo trwała w swoim postanowieniu. Wreszcie przełom nadszedł podczas obecnie trwającej zimowej kampanii. Po ponad trzech latach nieobecności w międzynarodowych zmaganiach, nazwisko 24-latki znów pojawiło się na liście startowej.

Kamila Karpiel od soboty bierze udział w Pucharze Interkontynentalnym w Eisenerz. Poza nią barwy naszego kraju reprezentuje także Nicole Konderla-Juroszek. Druga z pań pokazała się z dobrej strony podczas treningu, bo uplasowała się w czołowej dziesiątce. Główna bohaterka naszego tekstu także może być zadowolona. W pierwszym skoku lądowała na 89. metrze, co dało 23. lokatę. Jest jeszcze pole do poprawy i kto wie czy lepiej nie będzie w głównych zawodach. Zmagania o punkty zaplanowano na godzinę 10:00.

100 dni do XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. WIDEO ANDREA BERNARDI / AFPTV / AFP AFP

Kamila Karpiel PAWEL RELIKOWSKI / POLSKA PRESS/Polska Press East News

Kamila Karpiel DANIEL KARMANN/DPA/dpa Picture-Alliance AFP

Kamila Karpiel Alex Nicodim/NurPhoto AFP