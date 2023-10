Żona Władimira Zografskiego była dziennikarką. Poznali się w czasie wywiadu

To jest długa i ciekawa historia. Wcześniej pracowałam jako dziennikarka i poznaliśmy się na początku przez znajomych, a potem umówiliśmy się na wywiad. I od tego wywiadu już tak poszło. Pracowałam wówczas w Krakowie w uczelnianej telewizji. Akurat interesowałam się skokami, ale to nie dziwne, bo w Polsce są one bardzo popularne

~ powiedziała nam żona bułgarskiego skoczka, która pochodzi ze Śląska.