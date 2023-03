Kubacki był zadowolony z efektu, lecz daleko było mu do hurraoptymizmu. "Raw Air jest długi. Liczy się 18 skoków, ale podchodzę do tego ze spokojną głową. Dzisiaj wiedziałem, że stać mnie na zwycięstwo. W kolejnych dniach plan raczej się nie będzie zmieniał. Wiem, co mam robić. Zbytnio w przyszłość nie będę wybiegał. Głównie się rozchodzi o loty, bo tam będzie do zdobycia najwięcej punktów" - mówił na gorąco przed kamerą "Eurosportu".