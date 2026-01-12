Za nami zawody Pucharu Świata na Wielkiej Krokwi w Zakopanem. Obiekt w stolicy Tatr tradycyjnie był wypełniony kibicami spragnionych sukcesów "biało-czerwonych". W sobotę sympatycy skoków narciarskich mieli powody do zadowolenia. Nasz duet złożony z Kacpra Tomasiaka oraz Dawida Kubackiego zajął trzecie miejsce ustępując jedynie Austriakom oraz Słoweńcom.

Na niedzielę zaplanowano konkurs indywidualny, który odbywał się w wymagających warunkach atmosferycznych, przy silnych podmuchach wiatru oraz bardzo intensywnych opadach śniegu. Najlepiej w tych warunkach poradził sobie Anże Lanisek. Najwyżej sklasyfikowanym "biało-czerwonym" był 11. w ostatecznym rozrachunku Tomasiak.

Niedzielne zawody były symbolicznym momentem. Po raz ostatni w Pucharze Świata na Wielkiej Krokwi wystartował Kamil Stoch. Dla trzykrotnego mistrza olimpijskiego pożegnanie z Zakopanem nie ułożyło się tak, jakby tego oczekiwał. 38-latek oddał skok zaledwie na 119,5 metra, przez co zmagania zakończył dopiero na 42. pozycji.

Zofia Klepacka pożegnała Kamila Stocha i podziękowała za lata kariery

Tuż po oddaniu skoku Stoch nie ukrywał wzruszenia. W pewnym momencie znalazł się w ramionach małżonki Ewy Bilan-Stoch. Jego twarz zdradzała wprost, jak wiele emocji kosztowało go to pożegnanie. A to absolutnie nie był koniec, gdyż organizatorzy po zakończeniu zawodów przygotowali dla Stocha coś specjalnego.

Polski mistrz olimpijski miał kolejną okazję, by podziękować kibicom za wieloletnie wsparcie, którego udzielali mu na skoczniach rozsianych po całym świecie. Na Wielkiej Krokwi pojawił się również urzędujący prezydent Polski Karol Nawrocki, który także podziękował Stochowi za lata kariery. Na zakończenie krótkiej ceremonii odśpiewano hymn narodowy.

Pożegnanie Kamila Stocha było ogromnym wydarzeniem. Symboliczny moment w karierze najbardziej utytułowanego polskiego skoczka narciarskiego w historii nie umknął uwadze Zofii Klepackiej. Brązowa medalistka olimpijska z Londynu w windsurfingu opublikowała na Instagramie wspólne zdjęcie ze Stochem. Całość opatrzyła krótkim opisem, w którym podziękowała skoczkowi za lata kariery.

Kibice z pewnością będą mieli okazję niejednokrotnie ujrzeć Stocha na skoczni w tym sezonie. 38-latek co prawda nie znalazł się w kadrze na nadchodzące zawody Pucharu Świata w Sapporo. Stoch wciąż pozostaje w grze o wyjazd na Igrzyska Olimpijskie, które w dniach 6-22 lutego odbędą się w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo.

