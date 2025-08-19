Znowu trzeba pchać, a w tym Piotr Żyła jest dobry. Nasz mistrz dał popis
- Zaraz po jego skoku mówiliśmy, że w końcu odpalił to, na co go stać. To był bardzo dobry skok w trudnych warunkach - mówił Maciej Maciusiak, trener kadry polskich skoczków, o próbie Piotra Żyły w niedzielnym konkursie Letniego Grand Prix w skokach narciarskich. Nasz były mistrz świata w rywalizacji w formule "High Five" zajął czwarte miejsce. Do podium zabrakło jednak kilku metrów.
W ubiegłym roku Piotr Żyła ze względu na operację kolana nie wystartował w Letnim Grand Prix w skokach narciarskich. Zimą jego forma falowała i raczej była przeciętna.
Najlepszym wynikiem w Pucharze Świata była 17. lokata. Tę zajmował trzy razy. W Pucharze Kontynentalnym, w którym wystąpił kilka razy, raz stał na podium.
Piotr Żyła: skaczę równo, ale bez łognia
Po zmianie trenera kadry w Żyłę wstąpiły nowe siły. Wiślanin z wigorem wziął się do pracy. Znowu pojawiła się u niego radość ze skakania, której brakowało w dwóch ostatnich sezonach.
Choć wciąż jeszcze skacze w kratkę, to jednak na treningach i w zawodach potrafi oddać niezłe próby. Jedną z tych była ta w finałowej serii niedzielnych zawodów LGP w Wiśle. Żyła skoczył wprawdzie tylko 121,4 metra, ale zajął wysokie czwarte miejsce.
- Nie miałem ciąga, ale gdybym miał takiego, jak inni, to... ale bym leciał, że hoooo - śmiał się Żyła, który po swoim skoku zszedł do mediów.
Ja cię... Skoczyłem 121 m i myślałem sobie, co to mi tak nie leci. Szlag by to trafił. Popatrzyłem na wiatr. Minus jeden. Nie było źle. Nie wiem, co powiedzieć. Skaczę równo i stabilnie, ale bez łognia. Na razie to jest taki płomyczek
Kiedy jednak zaczął się zbliżać do miejsca w "10", to ruszył w kierunku przeciwstoku na skoczni w Wiśle, by stawić się do kontroli sprzętu. Ta jest obowiązkowa dla zawodników, którzy są w "10".
- Taki skok, jak w niedzielę, Piotrek oddawał już na treningu, a w Wiśle to był chyba jedyny skok, który dopchał do końca i był poblokowany w powietrzu. Pojawiła się rotacja. To był naprawdę solidny skok - komentował Maciusiak.
- Znowu trzeba bardziej pchać na progu, a potem czekać, żeby była rotacja. Teraz ci, którzy bardziej atakują w powietrzu, mają większy problem - dorzucił Adam Małysz, prezes Polskiego Związku Narciarskiego, w rozmowie Interia Sport.
Zobacz również:
- Polscy skoczkowie liderami klasyfikacji. Maciej Maciusiak zawahał się po tym pytaniu
- Wejście smoka Macieja Kota. Sam w to nie wierzył. Dostrzegł to Stefan Horngacher
- Piotr Żyła entuzjastą pomysłu FIS. Wiślanin polskim królem "High Five"
- Kamil Stoch znowu pazerny na zwycięstwa. Nie ma już bojaźliwego skoczka