Znowu trzeba pchać, a w tym Piotr Żyła jest dobry. Nasz mistrz dał popis

W ubiegłym roku Piotr Żyła ze względu na operację kolana nie wystartował w Letnim Grand Prix w skokach narciarskich. Zimą jego forma falowała i raczej była przeciętna.

Najlepszym wynikiem w Pucharze Świata była 17. lokata. Tę zajmował trzy razy. W Pucharze Kontynentalnym, w którym wystąpił kilka razy, raz stał na podium.

Piotr Żyła: skaczę równo, ale bez łognia

Po zmianie trenera kadry w Żyłę wstąpiły nowe siły. Wiślanin z wigorem wziął się do pracy. Znowu pojawiła się u niego radość ze skakania, której brakowało w dwóch ostatnich sezonach.

Choć wciąż jeszcze skacze w kratkę, to jednak na treningach i w zawodach potrafi oddać niezłe próby. Jedną z tych była ta w finałowej serii niedzielnych zawodów LGP w Wiśle. Żyła skoczył wprawdzie tylko 121,4 metra, ale zajął wysokie czwarte miejsce.

- Nie miałem ciąga, ale gdybym miał takiego, jak inni, to... ale bym leciał, że hoooo - śmiał się Żyła, który po swoim skoku zszedł do mediów.

Ja cię... Skoczyłem 121 m i myślałem sobie, co to mi tak nie leci. Szlag by to trafił. Popatrzyłem na wiatr. Minus jeden. Nie było źle. Nie wiem, co powiedzieć. Skaczę równo i stabilnie, ale bez łognia. Na razie to jest taki płomyczek

Kiedy jednak zaczął się zbliżać do miejsca w "10", to ruszył w kierunku przeciwstoku na skoczni w Wiśle, by stawić się do kontroli sprzętu. Ta jest obowiązkowa dla zawodników, którzy są w "10".

- Taki skok, jak w niedzielę, Piotrek oddawał już na treningu, a w Wiśle to był chyba jedyny skok, który dopchał do końca i był poblokowany w powietrzu. Pojawiła się rotacja. To był naprawdę solidny skok - komentował Maciusiak.

- Znowu trzeba bardziej pchać na progu, a potem czekać, żeby była rotacja. Teraz ci, którzy bardziej atakują w powietrzu, mają większy problem - dorzucił Adam Małysz, prezes Polskiego Związku Narciarskiego, w rozmowie Interia Sport.

