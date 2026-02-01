Znowu głośno o Horngacherze, dosadny głos z PZN. Praca "do końca życia"

Po Thomasie Thurnbichlerze stanowisko pierwszego trenera polskich skoczków objął Maciej Maciusiak. Jego kandydaturę popierali także sami zawodnicy na czele z Dawidem Kubackim i Aleksandrem Zniszczołem. Mimo jego zatrudnienia wyniki nie zostały poprawione, a jedynym pozytywem jest objawienie Kacpra Tomasiaka.

Z tego względu w mediach oraz w dyskusjach ekspertów pojawił się temat przyszłości szkoleniowca. Na ten moment brakuje jednak konkretnych informacje w tej sprawie. Możliwe, że do konkretów dojdzie po zbliżających się igrzyskach olimpijskich.

Kilka słów w tej sprawie dla TVP Sport przekazał już Wojciech Adam Fickowski, prezes Sokoła Szczyrk oraz członek zarządu Polskiego Związku Narciarskiego. Jak przekazał w rozmowie z TVP Sport, trener Maciusiak powinien pozostać na stanowisku. Jego zdaniem ten ma pomysł na kadrę i powinien otrzymać szasnę na dalszą pracę.

- Ja uważam, że oczywiście [Maciusiak powinien zostać - przyp. red.]. To jest moje subiektywne zdanie, ale nikt nie oczekiwał, że przejmując kadrę dokona cudu. Trzeba pracować, pracować, pracować. I to się dzieje, i to się odbywa. Najprawdopodobniej trener Maciusiak ma pomysł na kadrę i powinien dostać szansę prowadzenia dalej kadry - powiedział.

W tle zatrudnienie Horngachera. "Będzie dyrektorem sportowym"

Co ciekawe, w gronie ewentualnych zastępców wymieniano Stefana Horngachera. Ten jest aktualnie trenerem kadry Niemiec, lecz wraz z końcem sezonu kończy swoją przygodę z tą ekipą. Fickowski uważa, że jego zatrudnienie nie ma sensu. Co więcej, ma on pracować dalej w tamtejszym związku i objąć stanowisko dyrektora sportowego.

- Nie, nie mamy prawa [rozważać Horngachera]. Z tych informacji, co ja uzyskałem, to trener Horngacher będzie do końca życia pracował w niemieckim związku. Mieszka w Niemczech, rodzinę ma w Niemczech, będzie pracował w tamtejszym związku na różnych stanowiskach, prawdopodobnie będzie dyrektorem sportowym - uzupełnia cytowany przez TVP Sport.

Warto wspomnieć, że Stefan Horgnacher w latach 2016-2019 był trenerem kadry Polski. Za jego kadencji największe triumfy odnosił Kamil Stoch. Do tego świetnie spisywała się reszta kadry, czyli Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Maciej Kot czy Stefan Hula.

