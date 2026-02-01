Partner merytoryczny: Eleven Sports

Znowu głośno o Horngacherze, dosadny głos z PZN. Praca "do końca życia"

Paweł Nowak

Oprac.: Paweł Nowak

Zdecydowanie poniżej oczekiwań w tym sezonie spisują się polscy skoczkowie narciarscy. Na tę chwilę właściwie jedynym pozytywem jest postawa Kacpra Tomasiaka. Z tego względu pojawia się wiele spekulacji odnośnie przyszłości na stanowisku trenera Macieja Maciusiaka. Jednym z kandydatów do zastąpienia go miał być Stefan Horngacher. Kilka słow na ten temat powiedział Wojciech Adam Fickowski, członek zarządu PZN.

Stefan Horngacher
Stefan HorngacherJENS SCHLUETER / AFPAFP

Po Thomasie Thurnbichlerze stanowisko pierwszego trenera polskich skoczków objął Maciej Maciusiak. Jego kandydaturę popierali także sami zawodnicy na czele z Dawidem Kubackim i Aleksandrem Zniszczołem. Mimo jego zatrudnienia wyniki nie zostały poprawione, a jedynym pozytywem jest objawienie Kacpra Tomasiaka.

Z tego względu w mediach oraz w dyskusjach ekspertów pojawił się temat przyszłości szkoleniowca. Na ten moment brakuje jednak konkretnych informacje w tej sprawie. Możliwe, że do konkretów dojdzie po zbliżających się igrzyskach olimpijskich.

    Kilka słów w tej sprawie dla TVP Sport przekazał już Wojciech Adam Fickowski, prezes Sokoła Szczyrk oraz członek zarządu Polskiego Związku Narciarskiego. Jak przekazał w rozmowie z TVP Sport, trener Maciusiak powinien pozostać na stanowisku. Jego zdaniem ten ma pomysł na kadrę i powinien otrzymać szasnę na dalszą pracę.

    - Ja uważam, że oczywiście [Maciusiak powinien zostać - przyp. red.]. To jest moje subiektywne zdanie, ale nikt nie oczekiwał, że przejmując kadrę dokona cudu. Trzeba pracować, pracować, pracować. I to się dzieje, i to się odbywa. Najprawdopodobniej trener Maciusiak ma pomysł na kadrę i powinien dostać szansę prowadzenia dalej kadry - powiedział.

    W tle zatrudnienie Horngachera. "Będzie dyrektorem sportowym"

    Co ciekawe, w gronie ewentualnych zastępców wymieniano Stefana Horngachera. Ten jest aktualnie trenerem kadry Niemiec, lecz wraz z końcem sezonu kończy swoją przygodę z tą ekipą. Fickowski uważa, że jego zatrudnienie nie ma sensu. Co więcej, ma on pracować dalej w tamtejszym związku i objąć stanowisko dyrektora sportowego.

      - Nie, nie mamy prawa [rozważać Horngachera]. Z tych informacji, co ja uzyskałem, to trener Horngacher będzie do końca życia pracował w niemieckim związku. Mieszka w Niemczech, rodzinę ma w Niemczech, będzie pracował w tamtejszym związku na różnych stanowiskach, prawdopodobnie będzie dyrektorem sportowym - uzupełnia cytowany przez TVP Sport.

      Warto wspomnieć, że Stefan Horgnacher w latach 2016-2019 był trenerem kadry Polski. Za jego kadencji największe triumfy odnosił Kamil Stoch. Do tego świetnie spisywała się reszta kadry, czyli Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Maciej Kot czy Stefan Hula.

      Adam Małysz: Topór jest zakopanyPolsat Sport

