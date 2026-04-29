Zniszczoł zaskoczony po degradacji. Przekaz do Maciusiaka. Powiało chłodem

Przedstawienie dwóch najważniejszych grup w reprezentacji Polski błyskawicznie wywołało dyskusje wśród kibiców. Przede wszystkim mówi się o dwóch zawodnikach - Aleksandrze Zniszczole oraz Kacprze Juroszku. Młodszy z nich niespodziewanie zawiesił karierę. Starszy zaś do sezonu będzie przygotowywał się w kadrze B. To efekt kiepskiej postawy w zakończonym niedawno Pucharze Świata.

32-latek uciułał zaledwie siedem punktów. Miejsce Cieszynianina zajął coraz lepiej radzący sobie Klemens Joniak. Większość fanów skoków z kraju nad Wisłą nie dziwi się Maciejowi Maciusiakowi. A co o wszystkim myśli sam zdegradowany sportowiec? Udzielił on niedawno wywiadu redakcji WP SportoweFakty. Okazuje się, że Aleksander Zniszczoł o zmianie dowiedział się w piątek, czyli kilka dni przed oficjalnym komunikatem.

Aleksander Zniszczoł w kadrze B. Skoczek niezadowolony ze zmiany

"Było zaskoczenie?" - wprost zapytał się Dawid Góra. "Tak. Nie czułem się z tym dobrze. Zresztą nadal odczuwam mnóstwo emocji" - odpowiedział niepocieszony zawodnik. Następnie padł temat potencjalnej rozmowy ze szkoleniowcem. "Nie było okazji. (…) Jeżeli propozycja wyjdzie od trenera Maciusiaka, to chętnie porozmawiam" - dodał. Okazja może nadejść już niebawem, ponieważ skoczkowie powoli rozpoczynają poważne przygotowania.

Do Polski niebawem ma zawitać nawet Stefan Horngacher, który być może zaproponuje ciekawe pomysły. A mogą one pomóc 32-latkowi w odbudowaniu się. Bo to, że Cieszynianin potrafi skakać, pokazała kampania 2024/25. "Nikt się nie spodziewał, że ostatnia zima będzie tak zła w wykonaniu całej reprezentacji. Oczywiście pomijam igrzyska olimpijskie. Trzeba się spodziewać, że kolejny sezon będzie lepszy i podejść do niego z wiarą" - nie traci więc motywacji Aleksander Zniszczoł.

Zmagania zimowe tradycyjnie poprzedzą letnie. Już na igelicie 32-latek może pokazać Maciejowi Maciusiakowi, iż zasługuje na treningi z krajową elitą.

Aleksander Zniszczoł PZN materiały prasowe

Aleksander Zniszczoł TROND R TEIGEN AFP

Aleksander Zniszczoł AFP

