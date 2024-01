Wydaje mi się, że patrząc na całą klasyfikację, to 0,0 punktu jest możliwe, ale w bardzo malutkim procencie szans, że akurat dzisiaj były takie punkty. Rozmawiałem z kontrolerem, mają to sprawdzić, zobaczymy

Dziennikarz zapytał go o kwestię dotykania nartami o zeskok w czasie lotu, co zdarzyło mu się rok temu. Jak się okazuje, teraz również niewiele brakowało, by do tego doszło. - W pierwszym skoku tutaj myślałem, że "przytnę kanta", ale przeniosłem skok na ponad 200 metrów, więc super. Każdy skok oddałem na ponad 200 metrów, jest dobrze - zakończył.