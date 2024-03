Zniszczoł odpalił w kwalifikacjach, podium było o krok. Dramat Macieja Kota

To koniec Pucharu Świata na dużych skoczniach w tym sezonie. Zawodnicy przenieśli się już na kolejną w tym roku skocznię mamucią. Teraz skoczkowie będą rywalizować już tylko na obiektach do lotów narciarskich. Najpierw zmagania gościć będzie potężna Vikersund. Po treningach na jednego z faworytów piątkowych kwalifikacji w ramach Raw Air wyrastał Aleksander Zniszczoł. Przewidywania się potwierdziły, bo Zniszczoł faktycznie był najlepszym z Polaków i kwalifikacje zakończył na piątym miejscu. Wygrał Peter Prevc, a do konkursu nie awansował Maciej Kot.