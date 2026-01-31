Zimowe igrzyska olimpijskie już za pasem, a tymczasem, "na przystawkę", sympatycy skoków narciarskich otrzymali w ten weekend rywalizację w ramach Pucharu Świata w Willingen.

Pierwsze emocje związane z występami na Mühlenkopfschanze otrzymaliśmy już w piątek, kiedy to odbyły się zmagania w mikście - niestety bez udziału Polaków. Na "Biało-Czerwonych" będziemy mogli jednak liczyć z pewnością w zawodach indywidualnych panów. Kwalifikacje do pierwszego z tych konkursów rozpoczęły się tymczasem 31 stycznia tuż przed południem.

PŚ w Willingen. Zniszczoł błysnął w kwalifikacjach, "patrzyło się z przyjemnością"

Na liście startowej znalazło się 56 nazwisk - a wśród nich m.in. Aleksandra Zniszczoła, który zasiadł na belce jako pierwszy z polskiej kadry. 31-latek trafił na sprzyjające warunki i bezbłędnie je wykorzystał, notując na obiekcie o punkcie K wynoszącym 130 m odległość równą 141,5 m.

Rozwiń

"W końcu skok [Zniszczoła], na który patrzyło się z przyjemnością" - stwierdził komentator Eurosportu Igor Błachut. Zasiadający obok niego w "dziupli" Michał Korościel stwierdził zaś wprost: "Skacze dalej na skoczni dużej niż na mamucie".

Było to oczywiście odniesienie do niedawnego słabego występu Zniszczoła na mistrzostwach świata w lotach w Oberstdorfie, kiedy to na skoczni K-200 podczas "drużynówki" skoczył zaledwie 138 m.

Puchar Świata w Willingen. Przed nami dwa konkursy indywidualne

Należy więc mieć nadzieję, że co najgorsze, to już za Cieszynianinem, który dzięki swojej sobotniej próbie z marszu był pewien awansu do właściwego konkursu, który zaplanowano na 16.00.

Zapraszamy do śledzenia tekstowej relacji na żywo z tego współzawodnictwa wraz z Interią Sport. Plan na niedzielę w przypadku Willingen będzie identyczny - o 11.45 czekać nas będą drugie kwalifikacje, a o 16.00 kolejne zawody.

Aleksander Zniszczoł Karl-Josef Hildenbrand/DPA AFP

Aleksander Zniszczoł FREDRIK SANDBERG/TT NEWS AGENCY AFP

Aleksander Zniszczoł Marcin Golba/NurPhoto AFP

Barkom-Każany Lwów - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle. Skrót meczu Polsat Sport