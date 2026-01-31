Partner merytoryczny: Eleven Sports

Zniszczoł "odleciał" w Willingen. Od razu przypomniano wpadkę w Oberstdorfie

Paweł Czechowski

Paweł Czechowski

Sobotnie przedpołudnie przyniosło kolejne emocje związane z zawodami Pucharu Świata w skokach narciarskich w Willingen - tuż przed 12.00 rozpoczęły się bowiem kwalifikacje do pierwszego konkursu indywidualnego, a w nich jako pierwszy z Polaków zaprezentował się Aleksander Zniszczoł i... pokazał naprawdę dobry skok. Komentatorom Eurosportu nie umknął przy tej okazji, bądź co bądź, lekko kuriozalny fakt związany z reprezentantem "Biało-Czerwonych".

Skoczek narciarski w stroju startowym przygotowuje się do skoku na skoczni, w tle okrągłe wstawienie zbliżenia na innego zawodnika siedzącego w pozycji charakterystycznej po lądowaniu, widoczne elementy sprzętu i oznaczenia sponsorskie.
Aleksander Zniszczoł pokazał dobrą formę podczas kwalifikacji w WilingenEXPA/ Tadeusz Mieczynski - x.com/Eurosport_PLNewspix.pl

Zimowe igrzyska olimpijskie już za pasem, a tymczasem, "na przystawkę", sympatycy skoków narciarskich otrzymali w ten weekend rywalizację w ramach Pucharu Świata w Willingen.

Pierwsze emocje związane z występami na Mühlenkopfschanze otrzymaliśmy już w piątek, kiedy to odbyły się zmagania w mikście - niestety bez udziału Polaków. Na "Biało-Czerwonych" będziemy mogli jednak liczyć z pewnością w zawodach indywidualnych panów. Kwalifikacje do pierwszego z tych konkursów rozpoczęły się tymczasem 31 stycznia tuż przed południem.

PŚ w Willingen. Zniszczoł błysnął w kwalifikacjach, "patrzyło się z przyjemnością"

Na liście startowej znalazło się 56 nazwisk - a wśród nich m.in. Aleksandra Zniszczoła, który zasiadł na belce jako pierwszy z polskiej kadry. 31-latek trafił na sprzyjające warunki i bezbłędnie je wykorzystał, notując na obiekcie o punkcie K wynoszącym 130 m odległość równą 141,5 m.

"W końcu skok [Zniszczoła], na który patrzyło się z przyjemnością" - stwierdził komentator Eurosportu Igor Błachut. Zasiadający obok niego w "dziupli" Michał Korościel stwierdził zaś wprost: "Skacze dalej na skoczni dużej niż na mamucie".

Było to oczywiście odniesienie do niedawnego słabego występu Zniszczoła na mistrzostwach świata w lotach w Oberstdorfie, kiedy to na skoczni K-200 podczas "drużynówki" skoczył zaledwie 138 m.

Puchar Świata w Willingen. Przed nami dwa konkursy indywidualne

Należy więc mieć nadzieję, że co najgorsze, to już za Cieszynianinem, który dzięki swojej sobotniej próbie z marszu był pewien awansu do właściwego konkursu, który zaplanowano na 16.00.

Zapraszamy do śledzenia tekstowej relacji na żywo z tego współzawodnictwa wraz z Interią Sport. Plan na niedzielę w przypadku Willingen będzie identyczny - o 11.45 czekać nas będą drugie kwalifikacje, a o 16.00 kolejne zawody.

Skoczek narciarski podczas lotu na tle padającego śniegu, ubrany w biały kombinezon z widocznymi logotypami sponsorów i kaskiem, szeroko rozłożone narty, tło stanowią ciemne, zamglone drzewa.
Aleksander ZniszczołKarl-Josef Hildenbrand/DPAAFP
Skoczek narciarski w locie, ubrany w kombinezon oraz kask i gogle ochronne, numer startowy 17, dynamiczny moment skoku na tle rozmytego tła.
Aleksander ZniszczołFREDRIK SANDBERG/TT NEWS AGENCYAFP
Aleksander Zniszczoł
Aleksander ZniszczołMarcin Golba/NurPhotoAFP
Barkom-Każany Lwów - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle. Skrót meczuPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja