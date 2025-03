Zniszczoł odleciał w Trondheim. Był na czele, wyprzedził wielkie gwiazdy

Czołowi skoczkowie świata nie mieli łatwego przejścia z obiektu normalnego na duży. Życie mocno utrudniły im niesprzyjające warunki atmosferyczne, które doprowadziły do przesunięcia rozpoczęcia treningów o pół godziny. Wcześniej silnie wiejący wiatr w połączeniu ze śnieżycą uniemożliwił rozegranie trzeciej serii kobietom. W Norwegii doszło przy tym do niespotykanej wcześniej sytuacji. "Pierwszy raz jestem świadkiem sytuacji, że trzeba przerwać trening, by maszyna na nowo wyżłobiła tory" - pisał w serwisie X Marcin Hetnal.

