Zniszczoł odetchnął z ulgą. Przełamanie Polaka, prowadził w Willingen

Ostatni weekend Pucharu Świata przed igrzyskami póki co nie przebiega pomyślnie dla organizatorów. W piątek opóźnione zostały treningi, ponadto konkurs mikstów składał się tylko z jednej serii. Na starcie nie stanęli "Biało-Czerwoni". Wszystko ze względu na brak kadry kobiet. Panowie na niemieckiej ziemi w piątkowe popołudnie oddali więc tylko dwa próbne skoki. Najlepsze wrażenie zrobili Piotr Żyła oraz Dawid Kubacki, którzy na otwarcie wczorajszej rywalizacji uplasowali się w czołowej dziesiątce.

"To dopiero pierwszy krok, ale od razu przyniósł efekt - brakowało mi tego od dłuższego czasu" - mówił wczoraj dla "skijumping.pl" drugi z wyżej wymienionych panów. I na solidne próby kibice liczyli także w sobotę podczas kwalifikacji. Dobre wieści otrzymaliśmy jeszcze przed nimi. W Willingen wciąż panowała mgła, lecz za to łaskawy okazał się wiatr, wobec czego walka o udział w głównym konkursie zaczęła się zgodnie z planem.

Pierwszy sukces Polaków w Willingen. Wszyscy skoczkowie w konkursie

Na pierwszego naszego rodaka nie musieliśmy długo czekać. Już jako czwarty na belce startowej zasiadł Aleksander Zniszczoł. Po kiepskich mistrzostwach świata w lotach, gdzie w zawodach drużynowych uzyskał zaledwie 138 metrów, wreszcie u Cieszynianina doszło do przełamania. Kadrowicz Macieja Maciusiaka wykorzystał dobre warunki i poleciał 3,5 metra dalej niż kilka dni temu na mamucie w Oberstdofrie. Radość 31-latka mówiła więcej niż tysiąc słów. Parę minut później zdecydowanie bliżej lądował Klemens Joniak (126 m), lecz liczyła się literka Q przy jego nazwisku.

A Aleksandra Zniszczoła na prowadzeniu zmienił dopiero osiemnasty na liście startowej Jewhen Marusiak (149 m). Ukrainiec stał się zarazem pierwszym skoczkiem, który przekroczył dziś wielkość Muehlenkopfschanze. Podejścia nie mieli do niego pozostali na górze skoczni "Biało-Czerwoni". Dawid Kubacki (122 m), Maciej Kot (120 m) nie dolecieli do punktu konstrukcyjnego. Trochę radości fanom z kraju nad Wisłą dał za to Piotr Żyła, notując 138,5 metra.

W sobotnie popołudnie długo pachniało sensacją, bo na miejscu dla lidera prawie do samego końca przebywał Jewhen Marusiak. Ukraińca strącił ze szczytu Daniel Tschofenig (142,5 metra) z numerem 52 na plastronie. Najważniejszy dla polskich kibiców jest jednak fakt, że komplet naszych rodaków wystąpi w dzisiejszym konkursie. Początek o godzinie 16:00. Tekstowa relacja na żywo w Interia Sport.

Wyniki kwalifikacji do sobotniego konkursu w Willingen:

1. Daniel Tschofenig (Austria) - 123,3 punktu

2. Domen Prevc (Słowenia) - 118,7

3. Jewhen Marusiak (Ukraina) - 117,4

3. Ryoyu Kobayashi (Japonia) - 117,4

5. Felix Hoffmann (Niemcy) - 115

…

15. Aleksander Zniszczoł (Polska) - 104,7

20. Piotr Żyła (Polska) - 101,4

34. Dawid Kubacki (Polska) - 84,2

41. Klemens Joniak (Polska) - 76,4

42. Maciej Kot (Polska) - 74,7

