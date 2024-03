Zniszczoł nie polubił się z małą skocznią w Trondheim. Wymowne słowa Polaka

Skocznia mi nie zagrała. Punkty są, więc w porządku. W porównaniu do serii próbnej poprawiłem się o 14 metrów, musiałem coś diametralnie zmienić, zaryzykować i to się opłaciło. A to, że jest takie miejsce, no to trudno. Walczymy dalej. Z miejsca w sumie jestem zły, ale jestem zadowolony z siebie, że udało mi się to szybko skorygować i z katastrofy przeszedłem powiedzmy w miarę dobre skoki. Pierwszy był bardzo mocno spóźniony, a ten (w serii finałowej - przyp. red.) wydawał mi się lepszy, ale nie chciało lecieć

~ przyznał z rozmowie z Eurosportem.