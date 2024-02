Zniszczoł błysnął w USA, najlepszy występ w sezonie. Pożałował jednego

Jeśli mowa o Polakach, to był to słodko-gorzki występ w ich wykonaniu. Do drugiej serii nie przedostali się Wąsek oraz Stoch, z kolei Kubacki i Żyła zajęli dosyć odległe miejsca. Na plus natomiast należy zaliczyć występ Aleksandra Zniszczoła, który osiągnął najwyższy wynik w tej kampanii - był szósty.