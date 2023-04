Znany trener przejmie polską kadrę? "Oferta jest bardzo atrakcyjna"

Kobieca kadra "Biało-Czerwonych" w ostatnim czasie mierzy się z wieloma problemami. Jeszcze kilka lat temu wydawało się, że wszystko idzie zgodnie z planem - zawodniczki bez problemu zdobywały punkty w Pucharze Świata, chętnie jeździły na zawody i współpracowały. Teraz wszystko wskazuje na to, że gdy zagraniczne reprezentacje idą naprzód, w polskiej drużynie pojawia się regres. Prezes Polskiego Związku Narciarskiego Adam Małysz szybko zauważył problem, z jakim zmagają się kobiece skoki narciarskie w naszym kraju. Zapowiedział, że chciałby, by kadrę pań objął w kolejnym sezonie doświadczony trener. Stąd też pomysł, by do polskiego sztabu dołączył Harald Rodlauer. Co ciekawe, wiele wskazuje na to, że Austriak przyjmie propozycję Małysza.