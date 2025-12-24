Rywalizacja w szwajcarskim Engelbergu tradycyjnie stanowiła ostatni przystanek Pucharu Świata przed świętami Bożego Narodzenia. Teraz zawodników czeka krótka przerwa, po której wrócą do bardzo intensywnej i wymagającej części sezonu. Jak się okazuje, wśród zagranicznych skoczków są tacy, którzy mieli okazję spędzić święta w Polsce. Wszystko za sprawą ich partnerek, które są Polkami.

Jednym z nich jest szwajcarski skoczek Gregor Deschwanden. Jego partnerką jest Maria Grzywa, pochodząca z okolic Oświęcimia. Choć na stałe wybrali wspólne życie w Szwajcarii, regularnie przyjeżdżają do Polski.

- Jestem wielkim fanem Krakowa. Sporo osób mogłoby pomyśleć, że bardzo różni się od dużych miast w Szwajcarii, ale to nieprawda. Jest bardzo podobne. Masz tam wszystko, co potrzebne, świetny transport publiczny, wszystko działa nieźle - powiedział Szwajcar w wywiadzie dla WP Sportowe Fakty sprzed roku.

Gregor Deschwanden spędził święta w Polsce. Wyznał, co go zaskoczyło

Chociaż Deschwanden wcześniej regularnie odwiedzał Polskę, wiązało się to głównie ze startami w Pucharze Świata rozgrywanymi w naszym kraju. Przy okazji świąt miał jednak okazję poznać polskie tradycje z nieco innej strony.

- Uwielbiam sałatkę warzywną, co pomogło mi trochę przełamać lody z rodziną Marii. Bardzo mi smakuje barszcz z tymi małymi pierożkami. Ale zaskoczyła mnie jedna rzecz.

Polska kojarzy mi się z bardzo mięsną kuchnią. W Wiśle, Zakopanem na zawodach możesz zjeść golonkę, kiełbasy, żeberka, placki ziemniaczane. Na Wigilię nie jecie mięsa, a ryby, co w ogóle nie kojarzy mi się z waszą kuchnią.

W styczniu 2024 roku w rozmowie z Przeglądem Sportowym Gregor wyznał, że nie były to jego pierwsze święta spędzone w Polsce. Jak przyznał, zaskoczyły go nie tylko same potrawy, ale i polskie zwyczaje: - Policzyłem wszystkich gości i zastanawiałem się, dlaczego na stole jest o jedno nakrycie więcej. Zapytałem, kto właściwie ma tutaj siedzieć - opowiedział.

Jak dodał, pewną barierę stanowił język. Szwajcar podjął jednak próby nauki polskiego i z czasem coraz śmielej stara się przed kamerami mówić w naszym języku. Jego partnerka z kolei szkoli się w języku niemieckim.

Polka skradła serce szwajcarskiego skoczka. "Nie wyobrażam sobie świąt bez przyjazdu do Polski"

Święta w polskim wydaniu spędzi także inny szwajcarski skoczek. W tym roku ślub z Polką wziął Andreas Schuler. Para poznała się kilka lat temu podczas finału sezonu w Planicy, gdy skoczek był jeszcze czynnym zawodnikiem. W rozmowie z Interią Szwajcar przyznał, że kiedy tylko miał taką możliwość, odwiedzał swoją ukochaną w Polsce. Zdradził również, jak będą wyglądać ich święta w tym roku.

- Tak naprawdę nasze plany świąteczne co roku wyglądają trochę inaczej. Zdarzało mi się spędzać całe święta w Polsce, ale w tym roku najpierw będę z moją rodziną w Szwajcarii, a do Polski przyjadę 26 grudnia. W Szwajcarii w Wigilię mamy tradycyjną kolację, a pierwszy dzień świąt spędzamy z rodziną. Później mam nadzieję spędzić część świątecznego czasu z rodziną mojej żony, Eweliny, w Polsce. Naprawdę uwielbiam to, bo jest to dla mnie wyjątkowy moment - przyznał.

Najważniejsze jest bycie razem, bo w ciągu roku często brakuje na to czasu. Bywa to czasem wyzwaniem, gdy dwie rodziny mieszkają w różnych krajach. Moja żona Ewelina zawsze spędza święta w Polsce, a ja staram się jakoś połączyć oba światy. Nie wyobrażam już sobie jednak świąt bez przyjazdu do Polski i zawsze z radością czekam na czas spędzony z rodziną Eweliny

Jak się okazuje, również dla Schulera w okresie świątecznym w Polsce najbardziej zaskakujące okazało się jedzenie.

- Szczerze mówiąc, byłem trochę zszokowany ilością dobrego jedzenia, bo w Szwajcarii nie jest to aż tak typowe. Szczególnie wszystkie ciasta oraz ogromna różnorodność sałatek. Jestem wielkim fanem polskiej kuchni i tradycji. Poza ciastami i sałatkami największymi hitami są dla mnie zawsze zupy - barszcz i żurek - a oczywiście także pierogi i wszystko, co się z nimi wiąże - dodał Szwajcar.

Świąteczna przerwa dla skoczków będzie krótka - 28 grudnia odbędą się kwalifikacje do inauguracyjnego konkursu Turnieju Czterech Skoczni w Oberstdorfie, a finał całej rywalizacji zaplanowano na 6 stycznia w Bischofshofen. Tradycyjnie okres noworoczny zawodnicy spędzą, więc poza domem.

