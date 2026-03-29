Znany dziennikarz nie mógł milczeć. Takie słowa skierował do Kamila Stocha

Trudno mówić o historii polskich skoków narciarskich bez wspominania o Kamilu Stochu i jego imponującej karierze. Trzykrotny mistrz olimpijski oraz jeden z najwybitniejszych zawodników w dziejach tej dyscypliny już jakiś czas temu zapowiedział, że sezon 2025/2026 będzie jego ostatnim na skoczniach świata. Ta decyzja była szeroko komentowana przez kibiców i ekspertów, którzy doskonale zdawali sobie sprawę, że zbliża się koniec pewnej epoki.

W niedzielę, 29 marca, Kamil Stoch oddał swój ostatni skok w Pucharze Świata podczas finału sezonu w słoweńskiej Planicy. Była to chwila pełna emocji, wzruszeń i symboliki. Organizatorzy zadbali o wyjątkową oprawę, a na miejscu nie zabrakło najbliższych skoczka, jego kolegów z reprezentacji, członków sztabu szkoleniowego oraz przedstawicieli władz. Wszyscy wspólnie pożegnali jednego z największych bohaterów polskiego i światowego sportu, oddając mu należny hołd za lata sukcesów i niezapomnianych chwil.

Maciej Dowbor zwrócił się do Kamila Stocha. "Skończyła się pewna era"

Po oficjalnym zakończeniu kariery głos zabrali nie tylko ludzie związani ze skokami narciarskimi. W mediach społecznościowych pojawiło się wiele wpisów od osób spoza świata sportu, które chciały podziękować Stochowi za emocje dostarczane przez lata oraz pogratulować mu niezwykłych osiągnięć. Wśród nich znalazł się między innymi Maciej Dowbor.

Dziennikarz postanowił zwrócić się do skoczka za pośrednictwem Instagrama, publikując krótki, ale wymowny wpis. "Skończyła się pewna era. Kamil Stoch - gratulacje za niesamowitą karierę. A teraz już pozostaje ci życzyć tylko spokoju i powodzenia w życiu po życiu. Też może być fajnie!" - napisał.

Słowa Macieja Dowbora dobrze oddają nastroje wielu kibiców. Z jednej strony pojawia się smutek związany z końcem kariery wybitnego sportowca, z drugiej - nadzieja, że życie po zakończeniu rywalizacji przyniesie mu równie dużo satysfakcji i spełnienia.

