Znany dziennikarz nie mógł milczeć. Takie słowa skierował do Kamila Stocha

Amanda Gawron

Koniec jednej z najpiękniejszych karier w historii polskiego sportu stał się faktem. Kamil Stoch po raz ostatni zaprezentował się w Pucharze Świata podczas finału w Planicy, a w mediach społecznościowych pojawiły się wpisy nie tylko postaci ze świata sportu, które podziękowały skoczkowi za lata pełne emocji. Od komentarza nie powstrzymał się również Maciej Dowbor.

Maciej Dowbor zwrócił się do Kamila StochaAKPA, Jure MakovecAFP

Trudno mówić o historii polskich skoków narciarskich bez wspominania o Kamilu Stochu i jego imponującej karierze. Trzykrotny mistrz olimpijski oraz jeden z najwybitniejszych zawodników w dziejach tej dyscypliny już jakiś czas temu zapowiedział, że sezon 2025/2026 będzie jego ostatnim na skoczniach świata. Ta decyzja była szeroko komentowana przez kibiców i ekspertów, którzy doskonale zdawali sobie sprawę, że zbliża się koniec pewnej epoki.

W niedzielę, 29 marca, Kamil Stoch oddał swój ostatni skok w Pucharze Świata podczas finału sezonu w słoweńskiej PlanicyByła to chwila pełna emocji, wzruszeń i symboliki. Organizatorzy zadbali o wyjątkową oprawę, a na miejscu nie zabrakło najbliższych skoczka, jego kolegów z reprezentacji, członków sztabu szkoleniowego oraz przedstawicieli władz. Wszyscy wspólnie pożegnali jednego z największych bohaterów polskiego i światowego sportu, oddając mu należny hołd za lata sukcesów i niezapomnianych chwil.

Po oficjalnym zakończeniu kariery głos zabrali nie tylko ludzie związani ze skokami narciarskimi. W mediach społecznościowych pojawiło się wiele wpisów od osób spoza świata sportu, które chciały podziękować Stochowi za emocje dostarczane przez lata oraz pogratulować mu niezwykłych osiągnięć. Wśród nich znalazł się między innymi Maciej Dowbor.

Dziennikarz postanowił zwrócić się do skoczka za pośrednictwem Instagrama, publikując krótki, ale wymowny wpis. "Skończyła się pewna era. Kamil Stoch - gratulacje za niesamowitą karierę. A teraz już pozostaje ci życzyć tylko spokoju i powodzenia w życiu po życiu. Też może być fajnie!" - napisał.

Uśmiechnięty skoczek narciarski w kasku i kombinezonie trzyma narty, w tle mozaika z medalami i trofeami ilustrująca jego sportowe osiągnięcia, a na dole widoczna wiadomość z gratulacjami i podziękowaniami za zakończoną karierę.
Maciej Dowbor zwrócił się do Kamila StochaInstagram/maciej_dowbormateriał zewnętrzny

Słowa Macieja Dowbora dobrze oddają nastroje wielu kibiców. Z jednej strony pojawia się smutek związany z końcem kariery wybitnego sportowca, z drugiej - nadzieja, że życie po zakończeniu rywalizacji przyniesie mu równie dużo satysfakcji i spełnienia.

mężczyzna w czerwonej kurtce zimowej z licznymi logotypami partnerów udziela wywiadu dziennikarce, w ręku trzyma narty, na głowie ma czapkę z pomponem
Kamil Stoch zakończył karierę sportowąAction Press/ShutterstockEast News
Skoczek narciarski w aerodynamicznej pozycji tuż przed wybiciem z progu, ubrany w kombinezon startowy, z kaskiem i goglami, jadący po torze rozbiegowym na nartach skokowych.
Kamil StochJure MAKOVECAFP
Mężczyzna o siwych włosach i brodzie w niebieskiej koszuli siedzi na tle jesiennych liści oraz jasnych zasłon, patrząc lekko na bok.
Maciej DowborMichal WozniakEast News
Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja