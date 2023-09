Znane są nagrody PolSKIego Turnieju w skokach. Będzie wyjątkowa rywalizacja

PolSKI Turniej to pierwsze tego typu zawody w skokach narciarskich rozgrywane zimą w ramach Pucharu Świata .

Rywalizacja w PolSKim Turnieju odbywać się będzie na trzech skoczniach. Imprezę rozpoczną zawody w Wiśle (12-14 stycznia 2024 roku) . Następnie karawana przeniesie się niezbyt daleko, bo do Szczyrku (16-17 stycznia 2024 roku) . Zwieńczenie będzie miało miejsce na Wielkiej Krokwi w Zakopanem (19-21 stycznia 2024 roku) .

PolSKI Turniej pod znakiem rywalizacji drużynowej

W piątek 22 września ruszyła sprzedaż biletów na PolSKI Turniej . Wejściówki na to wydarzenia można nabyć na stronie eBilet.pl.

Oczywiście zawodnicy zdobywać będą punkty do klasyfikacji generalnej Pucharu Świata i Pucharu Narodów. W każdym konkursie będzie można wywalczyć nagrody finansowe przewidziane regulaminem Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS) .

Ekstra premia dla zwycięzców

Do klasyfikacji drużynowej PolSKIego Turnieju będą się liczyć wszystkie punktowane skoki, czyli kwalifikacje oraz konkursy indywidualne, jak również rywalizacja duetów oraz drużynowa.

Pod uwagę w klasyfikacji drużynowej będą brani: dwaj najlepsi zawodnicy z danego kraju w kwalifikacjach do konkursu w Wiśle, punkty w rywalizacji superteamów w Wiśle, dwaj najlepsi z danego kraju w konkursie indywidualnym w Wiśle, dwaj najlepsi zawodnicy z danego kraju w kwalifikacjach do konkursu w Szczyrku, dwaj najlepsi zawodnicy z danego kraju w konkursie indywidualnym w Szczyrku, dwaj najlepsi zawodnicy z danego kraju w kwalifikacjach do konkursu w Zakopanem, punkty w rywalizacji drużynowej w Zakopanem oraz dwaj najlepsi zawodnicy z danego kraju w konkursie indywidualnym w Zakopanem.