Znane nazwisko niebawem wróci na skocznię. To syn legendy, już oficjalnie ogłasza

Polscy kibice skoków narciarskich załamani są postawą podopiecznych Thomasa Thurnbichlera, którzy wciąż mizernie prezentują się w Pucharze Świata i zamiast walczyć o podia, koncentrują się głównie na awansie do serii finałowej . Pozytywnie na tle reszty wyróżnia się jedynie Paweł Wąsek . Cieszynianin zaimponował zwłaszcza w Innsbrucku. Austriackie zmagania ukończył on na znakomitym piątym miejscu. O takich lokatach marzą choćby Finowie, gdzie ma miejsce jeszcze większy kryzys.

Wśród tamtejszych skoczków kibice wiele obiecują sobie po Mico Ahonenie. Syn legendarnego Janne jak na razie nie prezentował w swojej karierze poziomu godnego zawodów Pucharu Świata. Na domiar złego, jego rozwój przerwał na prawie rok fatalny upadek z marca 2024. Doszło wtedy u skoczka do zerwania więzadła krzyżowego przedniego oraz urazu łąkotki. "Lekarze prognozują, że czas powrotu do zdrowia zajmie mu od 9 do 12 miesięcy" - pisał portal "yle.fi".