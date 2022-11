Przez ostatnie miesiące Sophie Sorschag nie mogła uczestniczyć w rywalizacji w skokach narciarskich kobiet. Wszystko przez kontuzję, a mianowicie zerwanie więzadeł krzyżowych. To właśnie z tego powodu Austriaczka zmuszona była do przerwy. 23-latka wróciła już do treningów. Jak się jednak okazało, nie będzie już występować jako reprezentantka Austrii.