Znamy skład polskich skoczków na zawody w Klingenthal. Mocna kadra

Thomas Thurnbichler zdecydował, którzy skoczkowie udadzą się do Klingenthal na zawody letniego FIS Grand Prix. Do Niemiec wybierze się mocna polska ekipa.

W składzie reprezentacji Polski znaleźli się: Dawid Kubacki, Kamil Stoch, Piotr Żyła, Jakub Wolny, Paweł Wąsek, Kacper Juroszek oraz Klemens Murańka.

Dawid Kubacki bliski triumfu w Letnim Grand Prix

Zawody w niemieckim Klingenthal potrwają od 30 września do 2 października.

Będą to ostatnie zawody w letnim cyklu Grand Prix 2022. Obecnie liderem zawodów jest Dawid Kubacki, który ma ogromną szansę, by zapewnić sobie końcowe zwycięstwo. Przy najmniej korzystnych warunkach, potrzebuje do tego 8. miejsca w niedzielnym konkursie.

