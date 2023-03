Thomas Thurnbichler podał skład reprezentacji Polski na ostatni weekend Pucharu Świata w sezonie 2022/23. Do słoweńskiej Planicy pojadą Kamil Stoch, Piotr Żyła, Aleksander Zniszczoł, Paweł Wąsek, Andrzej Stękała i Jan Habdas. Obecność tego ostatniego to spora niespodzianka. Będzie to debiut 19-latka na mamutach.