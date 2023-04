Zakończenie sezonu skoków w Planicy to nie tylko wydarzenie sportowe, ale w dużej mierze również towarzyskie i okazja do integracji dla skoczków, a często nawet ich rodzin. Tym razem do Planicy ściągnęli nie tylko zawodnicy powołani na zawody przez Thomasa Thurnbichlera, ale m.in. również Stefan Hula, który niedawno zakończył karierę.