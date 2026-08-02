Znakomity skok Polaka w Wiśle. Wszyscy mają awans, pięciu obok siebie

Pierwszy konkurs Letniego Grand Prix w Wiśle odbył się w sobotę 1 sierpnia. Zwycięzcą okazał się Japończyk Naoki Nakamura. Na podium znaleźli się również: Marco Woergoetter oraz Gregor Deschwanden.

Kacper Tomasiak był najlepszym z Polaków i zajął 7. miejsce. Dawid Kubacki dzięki dobremu skokowi w drugiej serii uplasował się na 10. pozycji. Na liście startowej znaleźli się także: Maciej Kot (16.), Klemens Joniak (21.), Paweł Wąsek (27.), Aleksander Zniszczoł (30.), Kamil Waszek (31.) Piotr Żyła (36.), Jakub Wolny (43.), Łukasz Łukaszczyk (55.).

Aktualnie FIS testuje nowe rozwiązania i zawody w Wiśle przebiegają bez kwalifikacji. W konkursach występują więc wszyscy zgłoszeni zawodnicy.

Jako pierwszy z Polaków swój skok oddał Kamil Waszek. 123 metry od razu zapewniły mu udział w konkursie. W tamtym momencie prowadził Benjamin Oestevald z Norwegii (128 metrów).

Paweł Wąsek osiągnął 120 metrów. Ta odległość również dała mu miejsce w konkursie. Niedługo później na belce zameldował się Klemens Joniak, który skoczył o 4 metry dalej i osiągnął najlepszy jak dotąd rezultat wśród Biało-Czerwonych. W klasyfikacji wszyscy trzej plasowali się wtedy obok siebie.

Wspaniały skok Macieja Kota. Pięciu Polaków obok siebie w klasyfikacji

Maciej Kot, który oddał skok jako następny z Polaków, błysnął w sposób spektakularny. Skoczył aż 132,5 metra, co w tamtym momencie dawało mu drugie miejsce i nadzieję na znakomity wynik w konkursie.

Dawid Kubacki tym razem nie trafił. Tylko 120,5 metra dało mu najsłabsze miejsce wśród Polaków, ale najważniejsze, że udało się uzyskać awans do pierwszej serii.

Na siedem skoków przed końcem na belce zasiadł jeszcze Kacper Tomasiak. Nasz medalista olimpijski skoczył tylko 120 metrów, i podobnie jak koledzy, zakwalifikował się do konkursu. Pięciu Polaków poza Maciejem Kotem uplasowało się w klasyfikacji obok siebie.

Początek konkursu o gdzonie 14:45. Relację na żywo można śledzić w serwisie Interia.

Wyniki:

Valentin Foubert (Francja) Andreas Langel (Norwegia) Maciej Kot (Polska)

26. Klemens Joniak (Polska)

27. Kamil Waszek (Polska)

28. Kacper Tomasiak (Polska)

29. Paweł Wąsek (Polska)

30.Dawid Kubacki (Polska)

Kacper Tomasiak Grzegorz Momot PAP

Kacper Tomasiak Tomasz Kawka East News





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