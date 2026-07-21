W zeszłym roku Kacper Tomasiak podbił serca kibiców, osiągając świetne wyniki w swoim debiutanckim sezonie Pucharu Świata w skokach narciarskich. Do tego doszedł imponujący sukces na zimowych igrzyskach olimpijskich. Z Mediolanu 19-latek wrócił z trzema medalami: dwoma zdobytymi indywidualnie (srebro i brąz) oraz jednym wywalczonym w duecie z Pawłem Wąskiem (srebro).

W polskiej kadrze talentów jest jednak więcej. Coraz głośniej robi się o koledze Kacpra, Kamilu Waszku. Selekcjoner reprezentacji Polski Maciej Maciusiak nie może się go nachwalić.

Kamil Waszek 3. w Międzynarodowym Memoriale Olimpijczyków w Szczyrku. Maciusiak zachwala

Kamil Waszek zajął trzecie miejsce w ostatniej rywalizacji w ramach Międzynarodowego Memoriału Olimpijczyków w Szczyrku. Lepsi od niego byli tylko drugi Paweł Wąsek oraz pierwszy Kacper Tomasiak, czyli medaliści olimpijscy z igrzysk Mediolan-Cortina 2026. Waszek oddał też najdłuższy skok w trakcie konkursu - na odległość 106,5 metra.

To nie jest przypadek, że Kamil zajął trzecie miejsce

"Mógł nawet wygrać te zawody, gdyby w pierwszej serii wylądował telemarkiem. Nawet w gronie trenerów obstawiałem, że mógł zwyciężyć, bo prezentuje naprawdę fajne skoki. Już na zgrupowaniu w Planicy wyglądało to bardzo dobrze" - dodaje selekcjoner.

19-letni Kamil Waszek (początkiem sierpnia skończy 20 lat) przygotowuje się obecnie do nowego sezonu razem z kadrą B. Można jednak spodziewać się, że przy swoim potencjale i postępach może niejako pójść w ślady Kacpra Tomasiaka i prędzej czy później dołączyć do głównej drużyny.

"Wygrali zawodnicy, którzy na treningach prezentowali się najlepiej. Teraz oczywiście trudno mówić o formie, bo trwa okres przygotowań, też fizycznych. Jest sporo kontrolowanych skoków, bo skupiamy się na technice i testujemy dużo sprzętu" - ocenił zawody Maciusiak.

Niemniej, zawody odbyły się w porównywalnych warunkach i był to dla nas fajny sprawdzian. Widzimy, że wszyscy są dość blisko

Maciusiak układa kadrę na Letnie Grand Prix w Wiśle

Z kolei dla Kacpra Tomasiaka zawody w Szczyrku były pierwszymi od upadku w Vikersund. Z relacji Macieja Maciusiaka wynika, że treningi przed konkursem nie wychodziły mu najlepiej. Na szczęście z dnia na dzień forma poprawiała się, a ostatecznie 19-latek stanął na najwyższym stopniu podium.

"Kacper pokazał, że wszystko jest w porządku. Treningi oczywiście nie zawsze wychodzą. W Szczyrku trenowaliśmy od poniedziałku. Tego dnia był najsłabszym z naszym reprezentantów, we wtorek było zdecydowanie lepiej, a w środę wygrał zawody. Technicznie skoki wyglądały w porządku" - przekazał trener.

Teraz wszyscy skoczkowie skupiają się na przygotowaniach do Letniego Grand Prix w Wiśle. Konkurs odbędzie się w pierwszy weekend sierpnia.

Skład osobowy ma już powoli się klarować. "Obserwujemy zawodników, mam tę dziesiątkę w głowie, ale każdemu damy szansę. Mamy jeszcze trochę czasu na podjęcie decyzji" - podsumował Maciusiak dla Skijumping.pl, jednocześnie zapraszając kibiców do pojawienia się na zawodach.





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