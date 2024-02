Aleksander Zniszczoł podczas treningów przed konkursem w Lake Placid prezentował zdecydowanie najrówniejszą formę z polskiej drużyny. 29-latek dwukrotnie plasował się w pierwszej 15 stawki, co uznać należy w obliczu koszmarnego sezonu biało-czerwonych za wynik satysfakcjonujący. Niestety próby pozostałych podopiecznych Thomasa Thurnbichlera pozostawały loterią.

Świetne próby Polaków przed konkursem w Lake Placid. Są powody do optymizmu

Zaplanowany na 15:15 start konkursy poprzedziła seria próbna, w której udział wzięła cała piątka biało-czerwonych. Jako pierwszy na rozbiegu pojawił się Paweł Wąsek. W swojej próbie uzyskał wynik 111,5 metra, co było wynikiem podobnym do wyników podczas piątkowych treningów. Taka odległość w konkursie nie mogłaby być gwarancją awansu do serii finałowej.