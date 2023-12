Znakomite wieści dla polskiej kadry skoczków. Zmiennicy zgłaszają gotowość

Przed konkursami Pucharu Świata w Klingenthal doszło do sporych przetasowań w kadrze biało-czerwonych. Thomas Thurnbichler w porozumieniu z Kamilem Stochem zdecydował, że 36-latek nie weźmie udziału w zawodach w Niemczech . Zamiast tego skupi się na treningach w Austrii i walce o odzyskanie formy. Do tej pory w czterech konkursach Stoch zanotował zaledwie trzy punkty w klasyfikacji pucharu świata. Wyżej od niego klasyfikowani są Paweł Wąsek , Piotr Żyła i Dawid Kubacki .

Oprócz Stocha z kadrą pożegnał się również Aleksander Zniszczoł . 29-latek nie znalazł się ani razu w finałowej 30., dlatego też sztab szkoleniowy uznał, że w Klingenthal zastąpi go Maciej Kot . Wojciech Fortuna w rozmowie z mediami przyznał, że w jego opinii jest to dobry ruch. Legenda uważa, że Kota stać wciąż na dobre skoki.

To jest bardzo dobra decyzja trenera. Cały czas wszystko obserwuję, a w środę jeszcze rozmawiałem ze znajomymi osobami i wiem, że Maciej jest w doskonałej formie. To skoro w takiej jest, to dobrze, że wystartuje w Niemczech, a potem pewnie też w Engelbergu. Jednakże teraz musi potwierdzić świetną dyspozycję i nie plasować się około 30. miejsca, a wskoczyć do najlepszej dziesiątki

Pierwsza seria treningowa udana dla polskich skoczków

Skoki próbne Macieja Kota również dały nadzieję, na to, że Polak zakwalifikuje się do sobotniego konkursu w Klingenthal. W pierwszym skoku 32-latek uzyskał 131 metrów . Nieco gorszy rezultat od swoich reprezentacyjnych kolegów w pierwszej próbie uzyskał Paweł Wąsek. Poszybował na odległość 112,5 metra.

Znakomitą odległość uzyskał Dawid Kubacki , który doleciał aż na 138. metr. Doświadczony zawodnik dał tym samym sygnał, że jest gotowy na powrót do rywalizacji o coraz lepsze miejsca w zawodach, a kwalifikacje przed sobotnim konkursem będą dla niego jedynie formalnością. Pozwoliło mu to na zajęcie 9. pozycji w pierwszej serii. Piotr Żyła lądował nieco bliżej - uzyskał 125,5 metra.

Obiecująca druga seria próbna w Klingenthal

Andrzej Stękała w trakcie treningu dał Thomasowi Thurnbichlerowi mocne argumenty ku temu, by pozostawić go w drużynie na dłużej. 28-latek poprawił w drugim skoku swój wynik z pierwszej serii i uzyskał aż 137,5 metra, co dało mu trzynaste miejsce. Polakowi zabrakło zatem tylko pół metra do odległości, jaką za pierwszym razem mógł pochwalić się Stefan Kraft. Do poziomu kolegi dostosował się Maciej Kot. W drugim skoku uzyskał aż 139,5 metra. Umiejętnie wykorzystał dobre warunki atmosferyczne i znalazł się w ścisłej czołówce treningu - zajął siódme miejsce.