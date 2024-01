Znakomite skoki Polaka. Nie miał sobie równych. To mógł być drugi medal

To był dobry bieg, ale wiadomo – mogło być lepiej. Gdyby nie upadek zawodniczki z Holandii Angel Daleman, to mógłby zakończyć się dla mnie na pierwszym lub drugim miejscu. No, ale cóż, tak się zdarza. Byłam zła, że musiałyśmy powtarzać bieg. Półtorej okrążenia do końca byłam na pozycji, która dawała mi medal. A tu drugi bieg, kolejne tysiąc metrów. Dla mnie to duże obciążenie, bo nie robimy takiej pracy pod ten dystans, tylko pod pięćset metrów. To zabiło mnie, zabiło moje nogi. Czwarte miejsce igrzysk olimpijskich to też duży sukces, ale gdy jechało się po ten medal, to ochota była na coś większego

~ powiedziała po zawodach Falkowska.